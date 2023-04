A Milanello due ‘sconosciuti’: già pronte le valigie per l’addio

Finale di stagione ricco di impegni per il Milan. Intanto sembra segnato il destino di due calciatori rossoneri in vista della prossima stagione

Quaranta giorni, è quanto manca alla fine della stagione per il Milan impegnato su due fronti tra la semifinale di Champions League con l’Inter e la lotta per un piazzamento tra le prime quattro in campionato che garantisce la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea.

Come un anno fa quando iniziava l’entusiasmante volata Scudetto contro l’Inter anche stavolta Pioli e i suoi non possono sbagliare. Il Milan arriva al momento decisivo della stagione nelle migliori condizioni. Se si esclude Ibrahimovic nuovamente infortunato al polpaccio e verosimilmente out per le restanti partite, Pioli ha tutti a disposizione o quasi.

C’è infatti un altro calciatore “indisponibile” per motivi che, apparentemente, non hanno a che fare con un infortunio. Ci riferiamo a Sergino Dest. L’esterno destro, arrivato in prestito dal Barcellona nell’ultimo giorno del mercato estivo per sostituire l’infortunato Florenzi, è completamente uscito di scena dal 24 gennaio, giorno della sua ultima presenza in campo nella sconfitta per 4-0 subita dalla Lazio all’Olimpico.

Milan, cessione sicura per Dest e non solo

Dal ko contro la Lazio, Dest si è rivisto in panchina solo nel match di marzo contro la Fiorentina. Da allora non è stato più convocato da Pioli eppure ha giocato altrove in un’amichevole Usa-Messico nella quale è stato, peraltro, l’unico calciatore in campo nella rappresentativa stelle e strisce proveniente da un campionato estero.

Impossibile che il Milan riscatti Dest a fine stagione. Il terzino tornerà così al Barcellona. Verosimilmente il suo ritorno in Catalogna sarà solo di passaggio. Non è da escludere, infatti, un’altra cessione. Nelle scorse settimane si è scritto di un possibile interessamento dell’Union Berlino, compagine rivelazione in Bundesliga.

Oltre a Dest, lascerà il Milan anche Yacine Adli. Dopo un ottimo precampionato, il fantasista algerino ha trovato pochissimo spazio in campionato con una sola presenza da titolare a Verona ad ottobre e due spezzoni di partita con Sassuolo e Fiorentina. Nell’ultimo mese, nessun minuto in campo per Adli nemmeno a Bologna, quando Pioli ha schierato una formazione iniziale completamente composta da seconde linee.

Per Adli possibile una cessione in prestito magari in un club di Serie A che potrebbe garantirgli più spazio. Tra le possibili pretendenti dell’algerino potrebbe esserci la Salernitana. Adli, infatti, rappresenterebbe un rinforza assai gradito per l’allenatore dei campani Paulo Sousa che già ha avuto con se il trequartista al Bordeaux. Peraltro Adli potrebbe rientrare in un possibile affare di mercato con gli amaranto con il Milan a sua volta interessato a Dia e Mazzocchi.