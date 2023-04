TV FIGC, arriva l’emittente della Federazione: dettagli e canali

Nuova proposta della Gigc: emittente tv tutta nuova, andiamo a vedere i dettagli e quali sono i canali per poterla vedere.

In Italia a livello mediatico il calcio è lo sport di gran lunga più seguito e trasmesso, basti pensare ai titoli di giornale ed alla pressione costante riguardante il pallone nostrano. Anche i dati da questo punto di vista non mentono, come dimostrano gli ascolti.

Se si va poi a vedere gli eventi maggiormente trasmessi alla fine dell’anno a livello auditel, oltre al Festival di Sanremo, spiccano con frequenza le partite di calcio, in particolare quelli della Nazionale italiana, ma in queste settimane anche i club stanno dimostrando un grosso seguito, per via dell’ottimo cammino delle squadre di Serie A nelle competizioni europee.

Da par suo, la FIGC da tempo ha in mente il lancio di un nuovo canale, un’idea pronta ormai a decollare nel prossimo futuro, come trapelato dalle notizie di queste ore. Cerchiamo di capire al meglio di cosa si tratti e come andrà a funzionare nello specifico.

FIGC in onda: nuovo canale ufficiale in arrivo

Secondo quanto trapelato dalle colonne de La Repubblica, si chiamerà Canale Ott e verrà lanciato in streaming. Sarà interamente dedicato alle Nazionali di calcio con vari approfondimenti e qualche partita delle varie rappresentative.

Un’idea avanzata dopo il successo della visione sui canali social delle partite disputate dalla Nazionale femminile di calcio e dall’Under 21, eventi da tempo trasmessi sui canali Rai, ma da qualche mese la tv pubblica aveva perso i diritti per trasmetterli, suscitando non poche polemiche per la situazione venutasi a creare.

Proprio le sfide della Nazionale femminile e quelle dell’Under 21 saranno il fiore all’occhiello di Canale Ott, mentre per quanto riguarda quella maschile dei grandi, la Rai continuerà ad avere l’esclusiva, ma allenamenti degli uomini di Mancini, interviste e format come Casa azzurri saranno una prerogativa del nuovo canale, il cui inizio è previsto a partire dalla prossima stagione.

Si dovrà infatti attendere la conclusione di quella odierna e poi dalla fine dell’estate sarà visibile sui vari dispositivi il Canale Ott con cui la FIGC avrà modo di avere una piattaforma autonoma da gestire e poter essere fruita in qualsiasi momento da tutti gli appassionati di calcio e della Nazionale italiana in modo particolare.