“Che schifo!”: Napoli, clima teso in un’altra città prima della festa Scudetto

Lontano da Napoli c’è preoccupazione per i tifosi azzurri che non sono in città e che vorranno comunque festeggiare. Arriva la risposta durissima…

La festa Scudetto sembra ormai ad un passo. La vittoria della squadra azzurra dista soltanto due partite: la prima, quella in programma alle 12.30, tra Inter e Lazio e poi quella della squadra di Spalletti contro la Salernitana. Due match dai risultati decisivo: se la Lazio non dovesse vincere, al Napoli arriverebbe un assist perfetto per festeggiare già domani la vittoria dello Scudetto. La matematica, insomma, potrebbe consegnare il tricolore alla squadra azzurra nelle prossime ore. Un momento che tutta la città sta aspettando ormai da settimane.

La gente di Napoli ha cominciato ad addobbare la città diverso tempo fa, ben consapevole che la squadra di Spalletti avesse tutte le carte in regola per riuscire a conquistare lo Scudetto. Certo, è servito tenere i nervi saldi e digerire anche qualche boccone amaro, come l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan di Stefano Pioli. Adesso, però, è arrivato concertante il momento di mettere in piedi tutto il necessario per fare festa.

All’ombra del Vesuvio si sta covando il fuoco dell’entusiasmo, quello puro e genuino di un popolo che aspetta da 33 anni di poter nuovamente festeggiare la vittoria dello Scudetto; quello di una squadra costruita ad hoc da Cristiano Giuntoli ed allenata in maniera impeccabile da Luciano Spalletti. Una macchina che finalmente sembra essere arrivata al traguardo, non senza difficolta.

Napoli, intimidazioni da Bergamo: la dura condanna di Dario Di Gennaro

C’è un intero popolo che vuole fare festa, anche lontano da Napoli. Si, perchè i napoletani fin giro per lo stivale (ed anche oltre) sono tantissimi. Nelle scorse settimane abbiamo visto come fosse complicato prevedere ed eventualmente gestire anche altri fuochi di entusiasmo lontani dalla città di Napoli: il caso Salerno, ad esempio, ha fatto discutere tantissimo. C’è, però, anche un’altra città che potrebbe andare incontro a dei problemi.

In queste ore, infatti, è stato distribuito un volantino nella città di Bergamo che invita chiaramente i tifosi del Napoli presenti nella città lombarda ad evitare qualsiasi festeggiamento particolare. “Bergamo non festeggia. Ricordiamo ai ristoratori, baristi, pizzaioli che per festeggiamenti e pagliacciate varie riceveranno ‘adeguate risposte’ alle loro attività anche a distanza di tempo”, recita il volantino degli Ultras dell’Atalanta.

Dario Di Gennaro, giornalista di ‘Rai Sport’, ha risposto durante a queste parole: ” “Che schifo! Ma Bergamo, per fortuna, è ben altro rispetto a queste vergognose intimidatorie minacce Confido nel sindaco”, il suo messaggio sui social.