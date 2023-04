L’infarto stavolta è assicurato: Sara Croce da bollino rosso

Sara Croce nell’ennesimo scatto esagerato che sconvolge e attira l’attenzione dei fan: stupenda è dire poco, resterete senza fiato

Prima nei panni di Madre Natura, a Ciao Darwin, e poi in quelli della Bonas, ad Avanti un Altro, Sara Croce è entrata di prepotenza nei sogni di tantissimi italiani. Impossibile che andasse diversamente del resto, di fronte a una bellezza simile.

Sguardo di ghiaccio, magnetico e irresistibile, silhouette sinuosa e statuaria, quando si tratta di Sara è davvero difficile rimanere indifferenti. La modella pavese è uno spettacolo di fascino e sensualità con pochissimi eguali.

Sara Croce, ad Avanti un Altro sentono tutti la sua mancanza: ricordi indelebili

Classe 1998, per diverse stagioni ha raccolto gli applausi del pubblico di Avanti un Altro, del quale era una presenza fissa e acclamatissima. Ma alla fine della scorsa annata televisiva, ha detto basta, per concentrarsi su una nuova fase della sua vita.

Sara si sta lanciando, come modella, verso la notorietà internazionale e i suoi post sui social lo confermano. Per i suoi affezionati telespettatori è comunque ancora difficile farsi una ragione del suo addio alla trasmissione. Non resta che seguirla sul suo profilo Instagram, dove vanta oltre un milione di followers. Già prontissimi ad acclamarla in vista dell’estate, con Sara che ci ha già dato una interessantissima anticipazione di quello che ci aspetta nelle settimane a venire.

Sara Croce, l’estate è arrivata: lato B perfetto, un capolavoro che toglie il respiro

Il fisico perfetto di Sara risalta negli scatti dell’ultimo post sul suo profilo, che raccoglie immagini di uno shooting per un noto magazine italiano. Ciò che si para davanti ai nostri occhi è persino difficile da descrivere.

La sua figura slanciata e sinuosa colpisce sempre lo sguardo, con un dettaglio in particolare che attira inevitabilmente l’attenzione e ci fa sognare ad occhi aperti. Vale a dire, un lato B vertiginoso, talmente perfetto da sembrare irreale. Curve spaziali in perizoma che accendono la fantasia e la passione dei fan in un attimo, i like e i commenti si sprecano e testimoniano quanto la sensualità di Sara sia sublime e accattivante. Non resta che attendere l’arrivo della bella stagione, ormai a un passo. C’è da essere certi che scatti del genere ne vedremo di diversi e per ognuno dei quali il vortice di emozioni sarà fortissimo.