De Laurentiis attacca la Juve, risposta shock

Nuovo piano sicurezza per il secondo “championship point”. La mega-isola pedonale attivata domenica scorsa per la festa scudetto sfumata nei minuti finali di Napoli-Salernitana verrà riproposta già mercoledì 3 maggio nel caso in cui gli azzurri si laureassero campioni d’Italia in conseguenza della mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo.

Identico provvedimento e maxi-schermo allestito al “Maradona” per giovedì 4 maggio, giorno in cui è calendarizzato il march Udinese-Napoli. E’ quanto reso noto dal Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine del vertice del Comitato per la Sicurezza e per l’Ordine pubblico cui hanno partecipato anche il primo cittadino partenopeo, Gaetano Manfredi, e il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Resta invariato, dopo voci di anticipo, l’orario, alle 20.45, del match alla “Dacia Arena” per decisione della Prefettura di Udine. Pur essendo attesi allo stadio friulano 10mila tifosi partenopei, ma non si temono disordini.

Al summit in Prefettura a Napoli ha presenziato anche il patron azzurro De Laurentiis che ha sfruttato l’occasione per lanciare una stoccata alla Juventus. Dopo aver esternato il suo “immenso” entusiasmo per uno scudetto vinto anche contro lo scetticismo generale (“quando lo scorso anno ho detto di voler vincere lo scudetto, c’è stato lo sgomento negli sguardi di chi mi ascoltava“) De Laurentiis ha affondato il colpo contro i bianconeri.

Infatti, il patron azzurro ha proseguito precisando che il Napoli sarebbe potuto arrivare primo in altre occasioni e che pertanto sente di aver vinto altri scudetti, “sicuramente quello dell’onestà che è la prima regola che c’è nella vita“. Insomma, come nel suo costume, De Laurentiis non le ha mandate a dire. E, poi, quando ha la possibilità di rifilare un fendente alla Juventus, suo bersaglio preferito in quanto espressione dell’ancien regime del calcio italiano, non si tira mai indietro. Inevitabile, quindi, che ricevesse a stretto giro una piccata replica dal mondo bianconero.

Tuttavia, a rispondergli non è stato la Juventus ma Massimo Zampini, di dichiarata fede bianconera. In un tweet ha ironizzato sul calcio italiano che è un “posto magico” in quanto chi ha pagato parte dell’importo per un “fenomeno” con la cessione di 3 ragazzi “che non sapevano neanche dove dovessero andare e, infatti, non ci sono andati“, si permette di dare lezioni di limpidezza negando la regolarità dei campionati. Fin troppo chiaro il riferimento all’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lilla. “Da che pulpito“, dunque, si può condensare la risposta di Massimo Zampini a De Laurentiis.