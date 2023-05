Altro che Lautaro, Agustina è in formissima: web impazzito

Agustina Gandolfo continua a tenersi in gran forma, la compagna di Lautaro Martinez lascia tutto il web senza fiato

Nel momento più opportuno, probabilmente, Lautaro Martinez è tornato a trovare la porta con regolarità dopo un digiuno piuttosto lungo. L’attaccante argentino dell’Inter, con due doppiette consecutive, ha contribuito a trascinare i nerazzurri e ora si prepara al gran finale di stagione. Dal proprio punto di vista, può ora dare l’assalto a Victor Osimhen, in vetta alla classifica dei marcatori. Ma quanto a stato di forma, non scherza nemmeno la sua compagna, la bellissima Agustina Gandolfo.

Bellezza e fascino sublimi, quelli della 26enne argentina, che ha conquistato tutto il web fin dal suo arrivo in Italia. E adesso è piuttosto conosciuta anche su scala internazionale.

Agustina Gandolfo, non ci sono discussioni: è la più bella del campionato di Serie A

Dopo l’addio di Icardi e quello contestuale di Wanda Nara, Agustina si è presa prima il cuore dei supporter dell’Inter e poi quello di tutti gli appassionati di calcio in Serie A.

Apprezzatissima dall’ambiente nerazzurro non solo per classe e sensualità, ma anche per eleganza genuina e sorridente e soprattutto per la voglia di sentirsi parte della grande famiglia interista, Agustina si è integrata perfettamente a Milano. E lei e Lautaro sembrano voler restare a lungo, anche perché a breve arriverà il secondo figlio della coppia.

Nonostante sia incinta, Agustina è sempre sul pezzo e non si perde nemmeno una partita dell’Inter a San Siro. O almeno ci prova, visto l’inconveniente che l’ha costretta a saltare Inter-Lazio in tribuna, con la tuta che di colpo le si era strappata. Di sicuro, a prescindere da tutto, vuole mantenersi in forma. E a quanto pare ci riesce alla grande.

Agustina Gandolfo, palestra che passione: non si ferma proprio mai, e i risultati si vedono

Come sanno gli ammiratori di lunga data (ormai, siamo arrivati quasi a un milione e mezzo di followers su Instagram), Agustina è una vera patita dell’attività fisica. E non si ferma nemmeno in questo periodo.

Spesso e volentieri, nelle stories su Instagram, condivide con i fan i risultati dei propri allenamenti. La visione di lei che svolge i suoi soliti esercizi in tuta aderente è uno spettacolo. Le sue curve sinuose ed esplosive risaltano come sempre, facendo innamorare tutti al primo sguardo. Un capolavoro che viene naturalmente acclamato dalla community.