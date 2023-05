“Napoli fuori dalla Champions”: clamoroso annuncio in diretta tv

Il Napoli targato mister Luciano Spalletti rischierebbe concretamente l’esclusione dalla prossima Champions League: c’è l’annuncio in diretta

È festa grande in quel di Napoli. A distanza di ben trentatré anni dall’ultima volta, gli uomini guidati da mister Luciano Spalletti hanno conquistato il terzo Scudetto della storia del club partenopeo. La città si stava preparando da mesi a questo grande evento, che è finalmente divenuto realtà grazie alla rete firmata dal solito Victor Osimhen nel secondo tempo del match contro l’Udinese.

Siamo giunti, dunque, al termine di una cavalcata davvero pazzesca, considerando il distacco in classifica che c’è tra gli azzurri e le altre big italiane. Un’enormità incolmabile, che ha permesso a capitan Di Lorenzo e compagni di salire sul tetto d’Italia. Un qualcosa che a Napoli non è mai scontato, motivo per cui va esaltato senza freni il lavoro fantastico messo in atto dal tecnico di Certaldo, in grado di creare un giocattolo quasi perfetto nel giro di qualche settimana.

Eppure l’ambiente napoletano era particolarmente sfiduciato la scorsa estate, a causa delle partenze pesanti di giocatori come Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Dries ‘Ciro’ Mertens e Fabian Ruiz. Quattro pezzi molto pregiati, che incidevano parecchio nell’ecosistema del Napoli. Ma il direttore sportivo Giuntoli non si è affatto demoralizzato, andando a prendere pedine tanto forti quanto sconosciute. Il tutto a prezzi estremamente fattibili. C’è la consapevolezza che forse si poteva fare qualcosa in più in Champions League, dove gli azzurri si sono fermati ai quarti di finale uscendo sconfitti dal doppio scontro col Milan. Ci riproveranno l’anno prossimo… o forse no. A quanto pare, infatti, a sorpresa, non sarebbe così scontata la partecipazione del club campano alla prossima edizione della Champions.

Napoli, Donadio: “Rischio esclusione dalla Champions”

A testimonianza di ciò ci sono le parole rilasciate dall’ex calciatore Max Donadio, intervenuto ai microfoni di TV PLAY: “Per me dire la verità è un’abitudine. Esiste un rischio reale che il Napoli possa essere escluso dalla Champions. È indagato dalla Uefa per motivazioni note a tutti. Questa è la situazione, poi aspetteremo le decisioni“.

Dichiarazioni forti che hanno lasciato di stucco i tifosi del Napoli. Al club azzurro può accadere la stessa cosa che potrebbe succedere alla Juventus, anche lei nel mirino della UEFA e a rischio esclusione. Per adesso, comunque, si tratta soltanto di mere supposizioni, di conseguenza i tifosi partenopei possono continuare i festeggiamenti dormendo sonni abbastanza tranquilli. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.