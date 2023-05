Napoli, Spalletti spiazza su Giuntoli: il messaggio non passa inosservato

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a fine match dopo la vittoria in campionato contro la Fiorentina di Italiano.

Nel posticipo pomeridiano della trentaquattresima giornata di Serie A il Napoli di Luciano Spalletti, già vincitore del titolo di campione d’Italia, ha battuto di misura la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Decide una rete di Osimhen con il club partenopeo che torna a vincere davanti ai propri tifosi.

Grande entusiasmo per il club partenopeo e al Maradona va in scena, sia prima che dopo, una vera e propria festa. Gli azzurri non mollano nulla e nonostante il giusto turnover (Spalletti ha concesso un buon minutaggio a tutti) ottengono altri tre punti in campionato. Il tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita ed ha trattato di tanti temi, ecco le sue parole:

“Come si riparte dopo lo scudetto? I presupposti sono quelli di una squadra forte, nel primo tempo non abbiamo fatto il nostro calcio, poi siamo migliorati nella ripresa”. Il tecnico ha poi lanciato un messaggio sul ds del club Cristiano Giuntoli, vicino ad un addio secondo i rumors delle ultime ore. Spalletti ha invece glissato ed ha dichiarato: “Giuntoli sta lavorando alla squadra del futuro, vuole anticipare i tempi e si va a provare per fare una squadra ancora più forte”.

Napoli, Spalletti e le parole su De Laurentiis

Parole anche sul futuro e Spalletti sembra rassicurare tutti sul suo futuro in panchina: “Dialogo interrotto? E quando si sarebbe interrotto? Io ringrazio il club che ha esercitato il rinnovo del contratto, sembra ci sia un processo su quando ci sia stata la comunicazione, ma è andata cosi. Ovviamente dovremo parlare per capire cosa ne sarà del Napoli del futuro”. Poi su Lozano: “Il calciatore ha preso una botta, è da valutare”.

Mancano sempre meno gare al termine del campionato e il tecnico ha precisato: “Ringrazio per il rinnovo, ma mancano quattro gare per terminare la stagione e dobbiamo chiudere bene il campionato. Ho a che fare con una squadra forte e di bravi ragazzi, sono davvero contento di questa stagione”.