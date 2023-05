Napoli, anche Meret via nonostante lo scudetto: le cifre

Il Napoli di Luciano Spalletti è stato protagonista di un’annata straordinaria. Tutta la rosa partenopea ha garantito ottimi risultati.

La città di Napoli è ormai ufficialmente in festa. Con il pari di Udine è ufficiale il terzo scudetto e il clima in città è di grande entusiasmo. Gli azzurri proveranno a terminare la stagione nel migliore dei modi, ma allo stesso tempo Spalletti regalerà un maggiore minutaggio a chi ha giocato di meno.

Nessuno lo avrebbe detto a inizio stagione e invece la squadra di Spalletti ha sorpreso tutti, persino i suoi tifosi. Ogni elemento della rosa partenopea ha dato un grande apporto e ha aumentato il suo valore di mercato. Gli ottimi risultati ovviamente non sono passati inosservati e diversi club europei hanno messo nel mirino i talenti azzurri. L’uomo più richiesto è Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A e stella assoluta dell’attacco campano. Ma non solo, anche Kvaratskhelia, Kim e tanti altri, la società deve prendere in considerazione ogni evenienza e, nonostante la festa, c’è anche qualche timore riguardo il futuro dei neo campioni d’Italia.

Uno dei protagonisti del terzo scudetto azzurro è il portiere Alex Meret. L’estremo difensore, dopo annate difficili, è finalmente esploso ed ha trovato la giusta continuità di risultati. E pensare che, per tutta la scorsa estate, il club azzurro pensò di sostituirlo, provando ad acquistare Keylor Navas. Meret fu ad un passo dallo Spezia, ma alla fine la trattativa saltò e fortunatamente ora è uno dei campioni d’Italia. Anche per il giocatore ora potrebbero esserci sirene di mercato.

Napoli, futuro di Meret in bilico

Meret rinnovò il proprio contratto la scorsa estate, un accordo che prevede una clausola unilaterale. Lo stesso, per intenderci, che ha attualmente il tecnico azzurro Luciano Spalletti, anch’egli ‘vittima’ di rumors di mercato nelle ultime ore. La società intende rinnovare in entrambi i casi e sarebbe pronto a prolungare l’accordo con il calciatore, ma non va esclusa nessuna pista. In passato Juve e Inter fecero più di un pensierino all’estremo difensore ed anche qualche club di Premier potrebbe valutare il suo arrivo dopo l’ultima stagione.

Il Napoli valuta Meret 30 milioni di euro e per cifre simili potrebbe partire. Un club azzurro che potrebbe attuare una mini rivoluzione sul mercato nonostante il titolo. Sarà sicuramente un’estate molto calda per il club partenopeo e, oltre ai big, sono in tanti i giocatori che vedono il proprio futuro in bilico. Per ora il Napoli e i propri tifosi si godono lo scudetto, un trionfo meritato e arrivato dopo ben 33 anni.