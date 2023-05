Georgina Rodriguez, l’ultimo allenamento è bollente: lato B da urlo

Georgina Rodriguez si tiene sempre in splendida forma e mette in mostra curve sensazionali: lady Ronaldo da applausi

Di fronte a lei, è davvero difficile essere parsimoniosi in termini di complimenti. Del resto, visto che parliamo di una delle modelle in assoluto più famose al mondo, nonché di una delle wag più iconiche di tutto il mondo del calcio, si tratta di una reazione scontata e inevitabile. La splendida Georgina Rodriguez ci lascia senza fiato di continuo.

La 29enne ispano-argentina è diventata celebre conquistandosi le principali copertine in tutto il mondo, posando per magazine prestigiosi e per brand importantissimi. Una modella talmente famosa da meritare una serie incentrata su di sé su Netflix. Una fama spinta ulteriormente ai massimi livelli, per essere la compagna di vita di Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più forti di ogni epoca.

Un rapporto felice, che va avanti da tempo e con i due che hanno costruito una famiglia molto numerosa. Anche se di recente si era vociferato di una crisi tra i due, in particolare dopo il trasferimento di CR7 in Arabia Saudita, all’Al Nassr. Qualche settimana fa però a mezzo social la stessa Georgina aveva rotto il silenzio, con frasi sibilline ma dal significato piuttosto evidente, smentendo il tutto.

Nessuna crisi dunque, la coppia è più salda che mai. E Georgina, sempre radiosa e sorridente, continua a diffondere il suo fascino sui social, dove è una star di prima grandezza. Uno dei volti femminili più cliccati al mondo, ormai vicina alla cifra astronomica di 50 milioni di followers su Instagram.

Georgina Rodriguez, il twerking che manda fuori di testa tutto il web: posteriore che buca lo schermo

La sua sensualità esplosiva trova nuove conferme nei recenti scatti e nei video pubblicati sul suo profilo. Georgina ama sempre mettersi alla prova con nuove sfide e tenersi in forma. Il risultato dei suoi allenamenti, è quello che potete vedere qui sotto.

Questo screen la ritrae in palestra, nel mezzo di una lezione di ballo. Georgina sta infatti imparando la bachata e anche il famigerato twerking, muovendo in maniera super seducente il suo lato B. Curve che da sempre hanno infiammato la passione e la fantasia della platea e anche in questo caso l’effetto è lo stesso. Una visione ipnotica che alza le temperature e che ci anticipa che anche questa estate vedrà Georgina protagonista assoluta del web.