Delusione a Roma? Musetti si consola con la sua (bellissima) fidanzata

Il classe 2003, numero 19 del ranking, ha già smaltito la delusione patita agli Internazionali d’Italia: relax e tenerezze la ricetta

Peccato. Lorenzo Musetti, già protagonista di un ottimo avvio di stagione grazie al quale è rientrato stabilmente nelle prime 20 posizioni del ranking, è stato per due volte molto vicino ad avere la meglio su un big. Che lo ha sconfitto per due volte in meno di un mese. E sempre sulla terra.

Parliamo di Stefanos Tsitsipas, numero 5 della classifica mondiale, che ha sconfitto in tre set il nativo di Carrara sulla ‘pista Rafa Nadal’, in quel di Barcellona. E che poi si è ripetuto a Roma, nel celeberrimo match finito quasi alle 2 del mattino, quando ha prevalso con un doppio 7-5.

Nonostante il cammino al Foro Italico si sia interrotto prima del previsto – ovviamente Lorenzo ci teneva moltissimo a fare bella figura nell’unico Masters 1000 che si disputa in Italia – il tennista non ha perso la serenità. E nemmeno il buonumore. Consapevole di aver ormai imboccato la strada giusta, il toscano è nettamente più maturo di un anno fa. Forse, o probabilmente, il merito sarà anche della sua nuova fidanzata, con la quale spesso si lascia fotografare in tenere istantanee che poi finiscono sul suo profilo Instagram.

Relax&amore nelle Cinque Terre: Musetti non perde mai

Ormai la LEI di Lorenzo non è più in mistero per nessuno. Si tratta di Veronica Confalonieri, impiegata presso Sky nel reparto grafico. Il caso vuole che la fidanzata ufficiale del nativo di Carrara- i due sono usciti allo scoperto alla fine del 2022 – sia sorella di Valentine Confalonieri, ex tennista professionista del circuito. I due, tornando a Lorenzo e Veronica, sono inseprabili. Ovviamente al netto dei rispettivi impegni, che per Lorenzo significa spesso girovagare per il mondo nelle varie tappe dell’ATP.

Propri subito dopo l’amara ma comunque non del tutto negativa esperienza sulla terra romana, Lorenzo si è concesso qualche giorno di pausa assieme alla sua bella. La meta, splendida- i due sono stati fotografati a Riomaggiore, comune delle Cinque Terre – ha fatto da cornice ad un amore fresco, genuino, che sembra veramente giovato all’atleta.

Il prossimo grande appuntamento in cui sarà impegnato Musetti è niente di meno che il Roland Garros, il secondo Major stagionale del calendario maschile. Il fatto che il campionato mondiale sulla terra battuta – così lo chiama qualcuno – si disputi a Parigi potrebbe essere l’occasione per unire l’attività agonistica a delle piccole, per lo meno finchè Lorenzo sarà in corsa nella competizione, scappatelle in una delle città più romantiche del mondo.