Ines Trocchia, la coniglietta che lascia senza parole

Ines Trocchia versione coniglietta di Playboy, gli ultimi scatti della modella partenopea scatenando il finimondo sul web

Trova sempre nuovi modi di stupire e di far sognare i fan ad occhi aperti, la fantastica Ines Trocchia. La modella partenopea è uno dei personaggi italiani al femminile più in vista, con una fama che ha raggiunto livelli internazionali, una classe e una eleganza seducente che non lasciano scampo e che ogni volta fanno gridare al miracolo.

28 anni, Ines si è imposta nel mondo della moda all’attenzione di tutti i principali brand e ha posato per svariate campagne pubblicitarie, diventando volto ambitissimo dai principali magazine. Molto conosciuta anche dagli amanti del calcio per essere una grande tifosa dell’Inter e una presenza fissa, in passato, di alcune trasmissioni sportive, con la sua sensualità esplosiva e il suo fascino strappa applausi praticamente in ogni circostanza.

Il suo profilo Instagram è letteralmente un cult per i suoi fan più sfegatati e affezionati. Seguito da oltre un milione e 600 mila followers, è spesso e volentieri una miniera d’oro in termini di immagini memorabili. La classe non è acqua, si dice, e questo vale certamente per la fantastica Ines, che mette ripetutamente a rischio le coronarie del suo vasto pubblico.

Ines Trocchia da arresto in tutti i sensi: corpetto incontenibile, curve da sogno che mandano il web in delirio

Gli ultimi scatti fanno parte di un servizio fotografico davvero particolare, di quelli che non si dimenticano e che diventa virale in pochissimo tempo. Il corpetto intimo e il look da coniglietta – non per caso, Ines è stata presente anche sulla copertina di Playboy – sono da applausi.

La foto segnaletica e le altre ‘dietro le sbarre’ accendono in un attimo la fantasia. La silhouette sinuosa e incontenibile di Ines lascia il segno ed è impossibile non fermarsi ammirati e sognanti a guardarla. Forme spettacolari, sguardo magnetico e malizioso, insomma una vera e proprio opera d’arte. Like e commenti si sprecano, manco a dirlo. Lo abbiamo detto, siamo di fronte a una delle principali icone di fascino nostrane e la reazione da parte degli ammiratori arriva sempre immediata in termini di complimenti sperticati alla loro beniamina. Anche questa volta, Ines porta a casa riscontri a tutto spiano da parte della platea. Per non parlare di quello che succederà certamente in estate, quando darà fondo ancor di più a tutto il suo fascino rovente.