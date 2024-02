Napoli, De Laurentiis ha il suo favorito: ecco il bomber del dopo-Osimhen

Il presidente del Napoli pensa già al sostituto di Victor Osimhen: ecco il possibile favorito del numero uno azzurro

Due conferenze stampa (una improvvisata prima di Napoli-Verona, e un’altra che era in programma da mesi), tante frecciatine e indizi di mercato. Come al suo solito Aurelio De Laurentiis non le manda a dire e parla senza peli sulla lingua del suo punto di vista sul calcio e ovviamente sul Napoli.

Tra i tanti temi toccati, quello che ha fatto più discutere è stato il calciomercato, con il presidente dei campioni d’Italia che non ha risparmiato nessuno. In particolare modo Piotr Zielinski che egli ha praticamente già consegnato all’Inter, ma non solo, anche gli altri acquisti di cui si parlava da settimane in orbita Napoli. ADL, insomma, ha inviato molti messaggi qua e là, forse dimenticandosi di una cosa soltanto: ossia chi sarà l’erede di Victor Osimhen.

Nessun accenno a chi potrebbe essere l’erede del nigeriano, dato che ormai è un dato di fatto che verrà ceduto al miglior offerente. Ma una serie di nomi accostati al Napoli circolano da settimane e fanno ben sperare i tifosi. Uno di questi, il messicano Santiago Gimenez, potrebbe essere la soluzione giusta.

Napoli, erede Osimhen: piace Santiago Gimenez

Il Napoli sta osservando con attenzione il profilo del centravanti classe 2001. Figlio d’arte, nonché grande protagonista in termini di reti (44) fatte nei suoi quasi due anni in Eredivisie, il messicano nato a Buenos Aires piace per il modo con il quale interprete il suo ruolo offensivo. È molto diverso, soprattutto fisicamente, da Osimhen, ma il bomber del Feyenoord ha forse un senso del gol leggermente superiore a quello del nigeriano.

De Laurentiis potrebbe sorprendere tutti con un calciatore come Gimenez: si parla tanto di Zirkzee, Boniface e David, ma un ipotetico arrivo del messicano sarebbe un affare importante e anche di prospettiva, considerata l’età. E non è la prima volta che viene accostato agli azzurri: in una intervista a Tudn, l’intermediario vicino a Gimenez, Morris Pagniello, ha avuto modo di dire che il Napoli segue il classe 2001 dalla scorsa estate, ma ha anche specificato che gli azzurri non sono i soli nella corsa che porta al bomber.

Il timore del presidente De Laurentiis è proprio la concorrenza, specialmente quella proveniente dalla Premier League che potrebbe stuzzicare Gimenez non poco. Il Feyenoord, al netto delle voci di mercato, chiede come minimo 40 milioni per cedere il suo miglior calciatore.