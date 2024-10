UFFICIALE – Diego Jr è il nuovo allenatore: la destinazione ad alti livelli

Colpo di scena nella vita e nella carriera di Diego Armando Maradona Junior, perché è stato scelto come nuovo allenatore.

La notizia ufficiale è arrivata nel corso di questa giornata, con una data storica che cambia il futuro lavorativo e privato del figlio del Pibe de Oro. Una carriera appena cominciata da allenatore e che dopo quanto fatto di buono al Pompei, non aveva visto seguito con la permanenza lì dove stava ben figurando, per poi scegliere una strada diversa.

Dopo l’ultimo addio, consumato sempre in categorie inferiori rispetto a quelle ai vertici del calcio italiano, le cose per Diego Armando Maradona Junior sembrano prendere una svolta totale. Proprio oggi, un club di un campionato estero, ha deciso di puntare su di lui, annunciandolo ufficialmente come nuovo allenatore del club.

Annuncio ufficiale, Diego Junior è il nuovo allenatore: la destinazione

La destinazione è a sorpresa, dopo quanto fatto in campionati minori tra Pompei, Napoli United in precedenza e Montecalcio nella sua ultima esperienza terminata proprio con l’addio, che segue adesso all’annuncio ufficiale, ecco la grande occasione per Diego Armando Maradona Junior.

Il figlio del Mas Grande della storia del calcio riparte con una grande occasione che gli arriva, comunque da giovane, se si considera la sua età da allenatore. Una vita che vuole passare proprio da allenatore in panchina tant’è che, finendo all’estero, ha accettato la proposta nella Tercera Division in Spagna.

Non una destinazione qualunque perché, dal calcio di provincia in Italia dove hanno scelto di non puntare su di lui nonostante quanto di buono avesse fatto in fin dei conti col Pompei, se si pensa all’esperienza passata, finisce in un calcio dove le ambizioni sono alte. Perché, il club spagnolo che lo ha scelto, gioca nella Serie D spagnola. E le ambizioni del club che lo ha scelto, sono di livello importante.

Scelta storica: Diego Jr è il nuovo allenatore

Si tratta dello storico club dell’Ibarra, che ha scelto Diego Armando Maradona Junior come nuovo allenatore. L’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di martedì, con grande sorpresa degli addetti ai lavori, considerando che il nome di Diego Jr era tra i più interessanti del calcio tra Serie D ed Eccellenza. Alla fine è in Spagna che si godranno il figlio del Pibe de Oro in panchina.

L’annuncio ufficiale su Diego Jr: il comunicato

Starà a Diego Jr mostrare tutte le sue qualità e conoscenze, da allenatore. Ecco come ha accolto, il club dell’Ibarra, Diego Armando Maradona Junior in panchina: “La società dell’Ibarra è lieta di annunciare che Diego Armando Maradona Junior è il nuovo allenatore della Prima Squadra”.