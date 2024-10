Napoli, colpo dall’Empoli: la conferma del club

Il Napoli ha avviato un nuovo progetto con Antonio Conte e segue sempre tanti giocatori grazie al lavoro del ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il calciomercato del Napoli può decollare ancora una volta da un momento all’altro, perché dopo essersi reso protagonista in estate, diventando il secondo club che ha investito di più nell’ultima sessione, adesso il Napoli ha ancora intenzione di costruire qualcosa di importante. C’è voglia di vincere nel nuovo progetto di Antonio Conte e tutti lo seguono in maniera decisa.

I calciatori sono con Conte, così come anche la dirigenza e la società con Manna e la sua squadra mercato, ma più di tutti c’è il presidente Aurelio De Laurentiis che ha già investito tanto e non ha intenzione di fermarsi per tornare a vincere e dimostrare di essere uno dei migliori investitori del campionato italiano.

Intanto, il percorso del Napoli continua ad essere vincente dopo l’ultima vittoria di misura in campionato dove è arrivato uno 0-1 in casa dell’Empoli che non aveva ancora mai subito un gol in casa prima di questa partita.

Con l’Empoli il Napoli vanta grandi rapporti e sono sempre stati fatti grandi affari di mercato, dove giocatori passati dal club toscano all’azzurro hanno poi scritto la storia su tutti Di Lorenzo, Zielinski, Mario Rui. Ma anche tanti altri e anche allenatori come Sarri.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Empoli

Ci sono novità di calciomercato che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché è ora in arrivo una possibile nuova trattativa tra Napoli ed Empoli che in passato hanno già fatto tanti accordi e ora potrebbe esserci un’altra novità.

A parlare nelle ultime ore è stata direttamente Rebecca Corsi, figlia del presidente Fabrizio Corsi e a sua volta vice presidente del club toscano dell’Empoli. Occhio a quello che può essere il futuro del club con una possibile mossa a sorpresa da parte del Napoli che può comprare un giocatore del club amico di Serie A.

Rebecca Corsi ha parlato della possibilità di vedere Fazzini al Napoli, perché il vice presidente ha confermato che tra i club c’è stata qualche chiacchiera, anche se ad oggi il giovane centrocampista Jacopo resterà ancora in rosa per crescere con il club toscano e completare il suo percorso di maturazione.

Fazzini ha intenzione di consacrarsi e può farlo all’Empoli, poi ci sarà modo di crescere e valutare la possibilità di approdare in un grande club come il Napoli o altre società di Serie A che lo seguono e aspettano.