Napoli, bivio Kvaratskhelia: arriva l’offerta record

Si fa sempre più intricata la situazione legata al futuro di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli, perché il giocatore è in scadenza di contratto nel 2027 e tratta il rinnovo.

Al momento si va avanti con contatti continui da mesi. E’ dall’estate quando è arrivata una maxi offerta per Kvaratskhelia da parte del PSG che ha provato a chiudere il suo arrivo una volta andato via Mbappe offrendo al giocatore 11 milioni l’anno e 100 milioni al Napoli. Niente da fare Conte e ADL si sono imposti per trattenerlo e alla fine così è stato.

Ma non è finita, perché il Napoli sta provando in tutti i modi a rinnovare Kvaratskhelia con lo stesso presidente De Laurentiis che ha viaggiato in Germania durante gli Europei per incontrare di persona lui e il suo agente. Adesso si cerca l’intesa economica che sembra ancora distante da raggiungere, ma ci sono grandi aggiornamenti in arrivo.

Ora è al bivio questa situazione legata al futuro di Kvaratskhelia che intanto continua a fare gol in campionato con la maglia del Napoli e vuole cercare di essere ancora una volta determinante. Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro con una folle offerta in arrivo per lui.

Calciomercato Napoli: bivio Kvaratskhelia

Perché una maxi offerta potrebbe portare Kvaratskhelia a rinnovare con il Napoli o vederlo andar via. Attenzione dunque a quello che accade ora e che può decidere seriamene quello che sarà il futuro del giocatore pronto alla svolta.

Adesso diventa decisivo ogni giorno per quanto riguarda il futuro di Kvaratskhelia perché si parla del rinnovo o dell’addio con il Napoli. Comunque vada, secondo i colleghi di Tmw, sarà una maxi offerta a scrivere il suo destino, una di quelle record.

Infatti, ad oggi Kvara può rinnovare con il Napoli con un’offerta da 7-8 milioni di euro a stagione, oppure può andare via con il Napoli che accetterebbe soltanto cifre superiori ai 100 milioni di euro, andando a scrivere la storia per quella che riguarda la partenza di un giocatore.

Vedremo nelle prossime settimane se dovesse arrivare l’intesa finale tra Napoli e Kvara per il rinnovo con il giocatore e il suo agente che spingono anche per inserire proprio una clausola rescissoria per il suo addio dal club azzurro sui 100 milioni di euro. Ad oggi c’è ancora distanza e serviranno sicuramente dei nuovi incontri come fanno capire anche le dichiarazioni di ADL.