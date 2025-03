Napoli: c’è il sì di Conte, dalla Spagna per 35mln

Il tecnico degli azzurri ha fatto una richiesta molto chiara alla società. E Manna proverà ad accontentarlo già nelle prossime settimane

I contatti tra Conte e Manna sono ormai continui. Il tecnico dei partenopei, nonostante continui a pensare principalmente al campo, sta continuando anche a ragionare sul prossimo futuro e costruire una squadra di assoluto livello. L’arrivo della terza competizione costringerà gli azzurri ad ampliare un po’ le rotazioni e, di conseguenza, a rendere la rosa ancora più competitiva rispetto a quella attuale.

Secondo le ultime informazioni di Tuttosport, un colpo potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna. Conte avrebbe dato il suo placet a questa operazione di calciomercato e Manna sarebbe intenzionato a fare un sondaggio per capire la fattibilità dell’affare. Si parla di una trattativa destinata a concludersi per non meno di 35 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto alta e che il Napoli vorrebbe non spendere. Ma naturalmente parliamo di un calciatore che si sta mettendo in mostra con prestazioni importanti e attirando l’attenzione di molti club. I partenopei ci pensano e sono pronti a sfidare le altre big.

Calciomercato Napoli: colpo in Liga, i dettagli

Il Napoli guarda al campionato spagnolo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La scorsa estate l’affare Marin non è stato sicuramente il migliore, ma in Liga ci sono diversi talenti che in questo momento si stanno mettendo in mostra e un tentativo non è da escludere. Parliamo di una operazione economicamente esosa (35 milioni ndr), ma Conte lo ha richiesto alla società e quindi Manna farà di tutto per accontentare il proprio tecnico.

Stando all’edizione odierna di Tuttosport, anche il Napoli si è inserito nella corsa a Miguel Gutierrez del Girona. Il classe 2001 viene seguito da vicino da diverse big (tra cui Milan e Juventus) e gli spagnoli sono pronti a dare vita ad una vera e propria asta per il proprio giocatore. Si parla di una offerta intorno ai 35 milioni di euro per strapparlo al club iberico. Una cifra elevata, ma che sembra rispecchiare alla perfezione le qualità del calciatore.

Il terzino sinistro, che nella rosa del Napoli andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Olivera (almeno in partenza), ha messo a referto 2 gol e 6 assist in 32 partite in questa stagione. Numeri sicuramente importanti che hanno attirato l’attenzione di Conte. Gutierrez si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare del tecnico leccese visto anche la possibilità di essere utilizzato come esterno di centrocampo. I partenopei ci pensano e preparano un tentativo in vista del prossimo calciomercato estivo.