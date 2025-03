Calciomercato Napoli: arriva dal Venezia, intromissione Inter

Spunta un nuovo intreccio tra Napoli ed Inter per il giocatore del Venezia. Ecco la mossa a sorpresa, lo manda Eusebio Di Francesco

Saranno settimane intense per conoscere i prossimi colpi di mercato da regalare ad Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindare l’allenatore del Napoli ancora per tante stagioni. Negli ultimi giorni il tecnico leccese è stato accostato alle big della Serie A, tra cui Juventus e Milan, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora a Napoli. Spunta il nuovo intreccio di calciomercato con l’Inter: arriva dal Venezia, conosciamo gli ultimi dettagli dell’operazione.

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, continua a mettere il bastone fra le ruote anche al Napoli in ottica calciomercato. Spunta un nuovo duello a distanza per il giocatore del Venezia: una nuova operazione di mercato in vista della prossima stagione, lo manda mister Di Francesco. Una voglia immensa di arrivare sempre più in alto intervenendo sul fronte calciomercato estivo: ecco la nuova idea dal Venezia per rinforzare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa: lo manda Di Francesco

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, l’Inter ha inviato uno scout al Gewiss Stadium due settimane fa per assistere alla partita tra Atalanta e Venezia per monitorare il difensore centrale Jay Idzes. Anche Atalanta, Napoli e ACMilan hanno monitorato il giocatore indonesiano negli ultimi mesi.

Un momento decisivo per programmare così la prossima campagna acquisti. Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per puntellare la rosa azzurra già altamente competitiva, ma urgono rinforzi in qualche reparto specifico. Il Napoli ha intenzione di continuare a ridurre il gap con le big della Serie A.

La società partenopea è sempre molto attenta ad ogni mossa di calciomercato. Il sogno Scudetto resta ancora un obiettivo concreto, ma con il ritorno immediato in Champions League tutto può cambiare. Saranno mesi decisivi per intervenire subito sul fronte calciomercato per dare maggiori alternative ad Antonio Conte.

Idzes, classe 2000, si è messo in mostra in questi mesi con la maglia del Venezia in Serie A: ora Di Francesco cercherà di raggiungere la salvezza, poi il difensore della squadra lagunare potrebbe dire subito addio. Ormai ci siamo per una nuova mossa a sorpresa in ottica futura: ecco il futuro a sorpresa tra Inter e Napoli.