Napoli su Marianucci? Sì, ma ci sono almeno altri 3 nomi nel mirino

Luca Marianucci è finito nel mirino del Napoli, ma non è certo l’unico difensore sul taccuino di Manna: ce ne sono almeno altri 3

Il primo passo è fatto. Anzi, il primo affondo vero e proprio. Giovanni Manna ha smesso di prendere appunti e ha iniziato a muoversi sul serio.

Il Napoli avrebbe presentato la sua prima offerta per Luca Marianucci, il giovane difensore che quest’anno ha sorpreso tutti con la maglia dell’Empoli.

Si parla di una proposta da circa 8 milioni di euro più bonus, una cifra che potrebbe diventare congrua soprattutto se l’Empoli retrocedesse in Serie B. Il club toscano, per ora, prende tempo, ma la sensazione è che questa sia solo l’apertura di una trattativa che potrebbe chiudersi in fretta.

Perché Antonio Conte ha già dato l’ok. Marianucci è giovane, classe 2004, ma gioca con la maturità di un veterano. Difensore centrale di piede destro, bravo ad accorciare e con piedi educati. Il Napoli vuole prenderlo adesso, per evitare l’asta che potrebbe scatenarsi più avanti. E magari lasciarlo un altro anno in prestito, se necessario. Ma l’intenzione è quella di bloccarlo.

Non solo Marianucci, però. Perché il progetto di rafforzamento della difesa azzurra non si fermerà certo qui.

Da Comuzzo a Solet: i nomi che piacciono al Napoli per la difesa

Tra i nomi cerchiati in rosso sul taccuino di Manna c’è anche Pietro Comuzzo della Fiorentina. Se Marianucci è la scommessa giovane per la linea difensiva, Comuzzo è un profilo già più pronto. Classe 2005, il centrale viola era già stato vicino al Napoli a gennaio, ma la trattativa si era bloccata per il no secco di Commisso.

Comuzzo piace tanto a Conte, che vede in lui un difensore in grado di interpretare più ruoli, sia in una difesa a tre che a quattro. Aggressivo, con una buona lettura delle situazioni e personalità da vendere. La Fiorentina proverà a resistere ancora, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. E il Napoli vuole giocare d’anticipo.

Se i primi due profili rappresentano l’investimento sul futuro, Jakub Kiwior è quello già pronto per il presente. Il centrale polacco, attualmente all’Arsenal, ha trovato poco spazio in Premier League. E non ha mai nascosto la voglia di tornare in Italia, dove con lo Spezia aveva fatto vedere ottime cose.

Manna lo tiene d’occhio da tempo. E Conte non avrebbe dubbi: Kiwior sarebbe l’uomo perfetto per allungare la rotazione dei centrali. È mancino, può giocare anche terzino o in mediana all’occorrenza. La trattativa non è semplice, perché l’Arsenal vuole monetizzare. Ma l’interesse è forte e il giocatore gradirebbe la destinazione.

Tra i profili che stuzzicano di più la fantasia di Conte, però, c’è Oumar Solet. Il centrale francese dell’Udinese è arrivato solo a gennaio, ma ha già fatto vedere di che pasta è fatto. Solido fisicamente, dominante nei duelli aerei, bravo nell’impostazione. Ha 25 anni, l’età perfetta per fare il salto di qualità.

L’Udinese sa che sarà difficile trattenerlo. Solet ha il profilo che Conte cerca: pronto, esperto e con margini di crescita. E anche la personalità che piace al tecnico leccese.