Napoli, 2 acquisti a sorpresa: si chiude nelle ultime ore

Colpo di scena in casa Napoli che in questo mercato di gennaio sembrava potesse essere assoluto protagonista dopo la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain.

Tante le trattative che ha provato a portare avanti la SSC Napoli che si gode al momento il primo posto visto un grande lavoro fatto da Antonio Conte e la sua squadra che continua a dare tanto in termini di risultati, prestazioni e impegni. Adesso ci sono delle novità che riguardano però le scelte di calciomercato.

Perché una volta venduto Kvara sembrava che il Napoli potesse puntare su un grande nome che avrebbe infiammato la tifoseria e in cima alla lista dei desideri anche di Conte e del club c’era Garnacho.

Difficile trattare con il Manchester United che ha fatto di tutto fino a questo momento per ottenere il massimo in termini economici per vendere Garnacho al miglior prezzo. Adesso però ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro con il Napoli che ha intenzione di chiudere a sorpresa du colpi molto importanti.

Calciomercato Napoli: arrivano due acquisti subito

Un vero colpo di scena quello che potrebbe accadere a Napoli con il club che può aver venduto Kvara per non rimpiazzarlo con un altro grande acquisto, ma decidendo di andare a migliorare la rosa in alcuni punti che possono essere poi decisivi per ottenere risultati.

Arrivano le ultimissime su quella che può essere la scelta del Napoli di fare l’ultimo rilancio per comprare Garnacho e se il Manchester United dovesse rifiutare ancora allora che si virerà su un altro nome come quello di Ndoye del Bologna che è un profilo che piace.

A quel punto però ci sarebbe la possibilità per il Napoli di andare a migliorare anche un altro reparto e guardare anche al futuro, perché senza Garnacho possono arrivare Ndoye e Comuzzo in difesa con cui ci sarebbe già una bozza di accordo con il giocatore e il club della Fiorentina che è proprietaria del cartellino del giovane talento italiano classe 2005.