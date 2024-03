Napoli, la firma è scontata: colpo in saldo di De Laurentiis

Sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria ottenuta contro la Juve, il Napoli è pronto a far firmare il nuovo arrivato: c’è il riscatto

Finalmente una gioia. Nella tormentata stagione del Napoli campione d’Italia in carica (erano anni che la squadra con lo scudetto sul petto non si era protagonista di un’annata così deludente dal punto di vista del distacco dalla prima e dalla zona Champions) la vittoria contro la Juve è servita a ridare entusiasmo. A dare quella spinta per poter credere nell’incredibile rimonta verso il quarto (o quinto, se davvero l’Italia riuscirà a conquistare un posto in più nella competizione più importante) posto.

Il gol di Giacomo ‘Jack’ Raspadori ha dato al nuovo tecnico Francesco Calzona la seconda gioia consecutiva in campionato dopo la scorpacciata di gol del ‘Mapei Stadium’. Tra quelli che maggiormente hanno contribuito alla quanto meno temporanea rinascita del club azzurro c’è certamente un giocatore arrivato nel mercato di gennaio.

Il colpo dalla squadra britannica – l’accordo è stato siglato sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del Napoli – si sta rivelando davvero fruttuoso, dopo un inizio condizionato dal nuovo adattamento al calcio italiano. Nuovo perché il 24enne africano aveva già militato con successo in Serie A, proprio nel club seppellito di gol dagli azzurri nel match del 28 febbraio scorso.

Ceduto per oltre 25 milioni di euro nel luglio scorso, il talentuoso centrocampista non ha trovato molta fortuna nel Bournemouth, scegliendo di tornare in Italia in un club comunque dalle grandi ambizioni.

Già brillante nella sua esperienza al Sassuolo, Traoré non ha esitato a tornare nel nostro campionato. Facendo di fatto un grande salto di qualità rispetto alla realtà vissuta in Emilia. L’ivoriano, nelle intenzioni del club partenopeo, potrebbe rappresentare quella nuova leva di talenti su cui dovrà essere costruito il Napoli del futuro.

Traoré, Napoli pronto al riscatto: 25 milioni (o forse meno) sul piatto

Secondo gli accordi sottoscritti con le Cherries, il Napoli può riscattare Traoré già dal 1 luglio pagando 25 milioni. Sostanzialmente la cifra che lo stesso club britannico aveva speso per le sue prestazioni pochi mesi prima.

De Laurentiis non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione, ma pare intenzionato a chiedere uno sconto ai britannici, forte del fatto che nel club inglese il calciatore non troverebbe spazio. La possibilità che qualcuno paghi più di quello che i partenopei sono disposti ad offrire – in ogni caso almeno 20 milioni – potrebbe convincere il club rossonero ad accogliere la proposta del patron azzurro.

