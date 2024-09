Ai ferri corti con De Laurentiis, un big minaccia il Napoli

Situazione surreale in casa Napoli. Dopo Osimhen, c’è un altro caso che afflige il club. Questione dolorosa per De Laurentiis e Conte, che non sono riusciti a risolvere la grana relativa al big della squadra.

La pausa per le Nazionali è arrivata nel momento giusto per il Napoli, che in questi giorni sta sistemando la rosa. Dopo aver completato il trasferimento al Galatasaray di Osimhen, la società vuole provare a chiudere altre operazioni in uscita e tentare di cedere altri esuberi che non rientrano nei piani di Conte.

Uno di questi sta minacciando il club partenopeo, che rischia di dover pagare a peso d’oro il giocatore e tenerlo in tribuna per la durata del contratto. Ecco cosa sta succedendo.

Arrivano delle nuove indiscrezioni di mercato che riguardano il Napoli, che in queste ore sta lavorando per provare a risolvere un’altra situazione delicata.

Infatti, dopo Victor Osimhen, c’è un altro tesserato che sta facendo ostruzionismo. Una vicenda al limite, per uno dei protagonisti della vittoria del terzo scudetto che è finito ai margini del progetto di Conte.

Il tecnico, infatti, sin dall’inizio del ritiro, è stato chiaro con il giocatore e l’ha invitato a più riprese a trovare una squadra. Nonostante le offerte arrivate, il ragazzo non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di lasciare Napoli e adesso si trova ai ferri corti con il club.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, De Laurentiis infuriato

Il contratto oneroso, in scadenza a giugno 2026, mette il Napoli in una posizione di debolezza visto che la prospettiva è quella di pagare lo stipendio al giocatore per altre due stagioni e di tenerlo in tribuna.

Una vicenda al limite del paradossa e figlia anche dei pessimi rapporti che ci sono fra Mario Rui e il Napoli che si è messo contro anche al suo stesso procuratore, Mario Giuffredi.

L’agente, infatti, ha lavorato sotto traccia per portare via dal Napoli Mario Rui, proponendogli almeno 4-5 soluzioni fra l’Europa e il Brasile. C’era il San Paolo, per esempio, che aveva offerto anche più soldi per lo stipendio ma alla fine il portoghese ha deciso di rifutare.

La prospettiva del giocatore è quella di restare fermo per 2 anni, visto che non rientra nei piani di Conte, e restare a libro paga del Napoli. Intanto, nelle ultime ore una nuova proposta dalla Turchia, dove si è appena trasferito Victor Osimhen.

Mario Rui: proposta dalla Turchia, la decisione del ragazzo

E’ il giornalista Nicolò Schira a svelare gli ultimi aggiornamenti di mercato che riguardano il Napoli.

Il terzino, infatti, nelle ultime ore ha ricevuto un’altra ricca offerta con l’agente e gli intermediari a lavoro per portare al Basaksehir Mario Rui. C’è stato anche il tentativo da parte del Besiktas ma ad entrambe le proposte, l’ex Empoli ha rifiutato.

Intende rispettare il suo contratto con il Napoli e restare in azzurro fino alla scadenza del suo contratto, fissata per giugno 2026.