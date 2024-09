Niente Roma: Manolas sta firmando per un’altra big

Ci sono delle novità per Kostas Manolas. Sfumata la pista Roma, l’ex difensore del Napoli sta per firmare con un’altra big. Ecco quale.

Aggiornamenti riguardo il futuro di Manolas, che è sempre più vicino all’accordo con il suo nuovo club. Il difensore greco, infatti, secondo le ultime di mercato, sta valutando la proposta di un’altra società che in queste ore si è mossa in maniera concreta per ingaggiarlo subito.

Dopo le voci sulla Roma, smentite dallo stesso giocatore attraverso la sua pagina IG, alla fine può avere la meglio un’altra big che in queste ore ha presentato a Manolas una proposta importante.

Reduce dall’esperienza alla Salernitana, conclusa con la retrocessione in B e con poche presenze all’attivo, il calciatore è sempre alle prese con i continui problemi fisici che hanno da sempre caratterizzato la sua carriera.

Nonostante ciò, gli apprezzamenti da parte delle società estere non sono mai mancate e anche in queste ore altri club si sono presentati alla porta del difensore per ingaggiarlo.

Come rivelato da gazzetta.it, la Roma ha seriamente pensato di prendere Manolas per un gradito ritorno che avrebbe fatto felice anche Daniele De Rossi. Alla fine, però, è arrivato il rifiuto da parte dei Friedkin che hanno bloccato l’operazione, considerata eccessiva dopo gli ingaggi di Hermoso e Hummels.

Ed è per questa ragione che sul difensore greco ex Napoli, Manolas, si è fiondato un altro club che ha deciso di offrire un contratto al calciatore.

Calciomercato: nuova squadra per Manolas, ecco tutti i dettagli

I contatti fra Manolas e De Rossi non hanno portato al via libera, per la sua seconda avventura alla Roma.

L’operazione, che stava per essere messa a segno direttamente dai buoni rapporti fra il difensore e l’allenatore dei giallorossi, è stata bloccata dalla proprietà. Un dietrofront che, come spiegato da gazzetta.it, ha dei motivi di carattere tecnico visto che il club ha deciso di investire su altri due difensori come Hummels e Mario Hermoso.

Ecco perché, attualmente in rosa De Rossi ha quattro difensori con il giovane Nardin alle spalle.

Intanto, per Manolas si fa largo la pista Paok Salonicco. La big del calcio greco si è già mossa per portare il calciatore in bianconero.

Manolas ritorna in Grecia?

Nelle prossime ore è attesa la risposta da parte del difensore ex Napoli Kostas Manolas, che ha ricevuto una ricca proposta da parte del Paok Salonicco. La società, infatti, ha deciso di investire sul giocatore, che è fermo dopo la fine del rapporto con la Salernitana.

La Roma si era interessata a Manolas, salvo poi puntare su Hermoso e Hummels per completare la difesa. Adesso per il difensore c’è l’opzione di ritornare in Grecia: attesa una risposta a stretto giro.