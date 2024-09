Conte stravolge il Napoli, fa fuori due big: si apre un altro caso

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a tornare in campo contro il Cagliari: il tecnico rivoluzione la squadra e fa fuori due big.

Gli azzurri sono tornati a vincere dopo la pesante batosta iniziale subita contro il Verona e hanno accumulato due vittorie fondamentali contro Bologna e Parma che hanno ridato fiducia al gruppo e il sorriso ad Antonio Conte che ha potuto accogliere nuovi giocatori, per avere la possibilità di giocarsi il campionato con calciatori scelti da lui e che possano rappresentare perfettamente le sue idee in campo.

Ora il Napoli è completamente nuovo, formato da diversi volti importanti ma Antonio Conte non è ancora soddisfatto al 100% di tutti e sta pensando a clamorosi stravolgimenti.

Napoli, la rivoluzione di Conte: scelte fatte

Antonio Conte vuole un Napoli perfetto e per farlo ha chiesto molti rinforzi a De Laurentiis e a Manna che hanno lavorato alacremente per accontentare il nuovo allenatore pur non avendo a disposizione gli introiti della cessione di Victor Osimhen. Ora la squadra è quasi del tutto completa, manca ancora qualche accorgimento, ma per una sola competizione si può certamente lavorare come vuole il tecnico.

I calciatori si sono messi tutti a disposizione di Conte e del suo staff, perché la volontà è quella di ripetere le grandi stagioni degli ultimi anni e dimenticare immediatamente quanto accaduto nella passata stagione.

Secondo le ultime notizie di casa Napoli, Conte è pronto a rivoluzionare completamente la squadra: due top rischiano il posto.

Conte fa fuori due top: svelato il motivo

Conte sta studiando il modo migliore di rendere il Napoli una squadra a sua immagine e somiglianza. A calciomercato finito ha la possibilità di scegliere il nodo tattico con cui far sviluppare il calcio degli azzurri e ha anche molte scelte a disposizione pe ìr togliersi grandi soddisfazioni.

Secondo quanto rifersice La Gazzetta dello Sport, Conte può fare fuori Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka per far spazio a Scott McTominay e Billy Gilmour. I due eroi dello Scudetto devono adattarsi al nuovo calcio che chiede Conte e potrebbero avere difficoltà a imporsi.

Il titolare certo del nuovo Napoli dovrebbe essere Scott McTominay che, quindi, andrebbe a rilevare Zambo Anguissa, decisivo nella sfida contro il Parma con il gol al 96′ ma non positivo nelle tre gare disputate fino questo momento.

Lobotka-McTominay in mediana: Conte valuta un modulo nuovo

Scott McTominay dovrebbe prendersi subito la titolarità con il Napoli. Il centrocampista scozzese ha personalità da vendere e una grande leadership dopo 20 anni di Manchester United. E al suo fianco dovrebbe esserci Stanislav Lobotka, metronomo imprescindibile negli ultimi 3 anni e anche ora pronto a convincere Conte.

Ma la soluzione potrebbe anche essere il passaggio a un 4-3-2-1 con la mediana composta da McTominay, Lobotka nel ruolo di regista e Anguissa a completare il trio per permettere alla fase difensiva maggior copertura e uno sviluppo del gioco migliore.