Calciomercato: a gennaio il colpo per 30 MLN, arriva grazie a Osimhen

Il colpo di calciomercato a sorpresa, grazie alle cifre “risparmiate” su Osimhen, con l’affare sull’ex Torino a gennaio.

La verità è che Antonio Conte ha manifestato malcontento dopo quanto non è riuscito a fare il Napoli sulla cessione di Victor Osimhen.

Perché la squadra si sarebbe completata, come ha più volte ribadito lo stesso allenatore del Napoli che, in una delle ultime interviste post-partita e richiamando l’attenzione anche nelle conferenze stampa recenti, ha sottolineato come il Napoli non sia riuscito a completare la rosa a sua disposizione. Manca un calciatore, in un ruolo ben preciso, che sarà coperto a gennaio grazie ad Osimhen.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa per 30 milioni

A riportare le ultime notizie di calciomercato del Napoli è l’ex radio ufficiale del club, Radio Kiss Kiss Napoli che ha spiegato, nel corso della sua edizione odierna radiofonica, la posizione del club azzurro in merito a quello che sarà il mercato che completerà la rosa nel gennaio 2025.

Perché gli azzurri, malgrado un mercato importantissimo fatto nel corso di questa estate, si troveranno a dover operare sul mercato non appena sarà possibile. Si era ipotizzato di un ritorno sulla lista degli svincolati, dopo che De Laurentiis si è liberato del pesante ingaggio di Osimhen, ma è con la cessione di Victor a gennaio che le cose cambieranno.

Gli azzurri, facendo un ulteriore sforzo, andranno a prendere un altro calciatore che vada a coprire il ruolo di esterno a tutta fascia a disposizione di Antonio Conte. E si tratta dell’ex Torino, da tempo seguito dal Napoli.

Colpo dalla Ligue 1: arriva l’ex Torino per il Napoli

Il colpo dalla Ligue 1, per il Napoli, che riguarda l’ex Torino. Si tratta infatti di Wilfried Singo, calciatore della Costa d’Avorio che ha vissuto gran parte della sua vita in Italia, considerando l’esperienza vissuta in granata. Potrebbe raggiungere al Napoli il suo ex compagno di squadra, nonché ex capitano del club piemontese, Alessandro Buongiorno. Una scelta, quella di andare per 30 milioni di euro sull’esterno a tutta fascia del Monaco, dettata dalle volontà di Antonio Conte. Per completare la rosa infatti, si andrebbe a dare un titolare sulla corsia di destra da alternare con Mazzocchi, mentre Di Lorenzo continuerebbe a vivere il suo “nuovo ruolo” da braccetto nella difesa a tre.

Operazione possibile, Osimhen permettendo: il motivo

Osimhen, da lontano, è ancora protagonista del futuro del Napoli. Qualora dovesse ben figurare al Galatasaray, infatti, Victor Osimhen permetterebbe attraverso una cessione a gennaio con destinazione in uno dei top club d’Europa per 75-80 milioni di euro, di far incassare al Napoli una cifra importantissima. Parte di questa cifra, infatti, verrebbe messa sul tavolo per il calciomercato. E per un esterno che, ad oggi, vede il nome di Wilfried Singo per il futuro del Napoli.