Osimhen cambia squadra a gennaio: mancano solo le visite

Victor Osimhen è stato il protagonista del calciomercato estivo quando ha provato a tutti i costi a lasciare Napoli perché non vuole più vestire la maglia azzurra.

L’attaccante nigeriano però è entrato in rottura totale con la società perché De Laurentiis ha rifiutato l’offerta del PSG e impedito il suo passaggio in Francia dove aveva già un accordo per uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione. Il club francese aveva proposto per lui 80 milioni di euro, ma il Napoli ha chiesto la clausola rescissoria di 130 e per questo sono state fatte altre valutazioni.

L’ultimo giorno di mercato poi si è creata una grande occasione per il trasferimento di Osimhen in Arabia Saudita o al Chelsea, ma non c’è stato tempo ed è saltato tutto. Per questo motivo il bomber nigeriano è finito fuori rosa col Napoli e dopo qualche giorno è stato trovato un accordo lampo al Galatasaray in prestito, visto che in Turchia il mercato è ancora aperto.

Ora arriva la conferma su quella che può essere la prossima destinazione di Victor Osimhen pronto a lasciare Napoli. Il calciatore nigeriano ha voglia di trovare una nuova squadra nei prossimi mesi dopo il suo trasferimento momentaneo al Galatasaray e c’è la possibilità che arrivi il grande colpo di una big che vuole chiudere l’accordo.

Calciomercato Napoli, Osimhen cambia squadra a gennaio

Colpo di scena per il Napoli che è pronto ad incassare i 75 milioni di euro della nuova clausola di Victor Osimhen che potrebbe scattare dalla prossima estate, ma a questa cifra il giocatore nigeriano può andare via anche già a gennaio e ci sono ora dei clamorosi retroscena che arrivano proprio in merito a quello che può essere il trasferimento del calciatore.

Adesso è un momento decisivo per il futuro di Victor Osimhen che è pronto a lasciare definitivamente il Napoli dopo il prestito al Galatasaray e occhio a quello che può accadere già a gennaio. Perché adesso si parla di una seria possibilità di vedere l’attaccante in un nuovo club tra qualche mese.

Osimhen può trasferirsi al Chelsea a gennaio, lo rivela il suo amico e connazionale Obi Mikel (ex Chelsea) che ha svelato i retroscena della trattativa degli ultimi giorni di agosto.

Era tutto fatto tra Osimhen e il Chelsea, ma mancavano gli ultimi dettagli burocratici e non c’era tempo per fare le visite mediche e per questo motivo il trasferimento è saltato. Mikel ha confermato che Victor voleva unirsi al Chelsea e che erano false le voci su un suo tentennamento.

Tutto rimandato a gennaio, dove secondo Obi Mikel l’accordo di massima era già stato raggiunto tra Osimhen e il Chelsea e mancherebbero solo le visite mediche da gennaio se le parti vogliono trovare l’intesa definitiva.