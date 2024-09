C’è il sì di Mario Rui: si chiude subito, ma ad una condizione

Fuori sin dall’inizio dal progetto tecnico di Antonio Conte, Mario Rui si è finalmente deciso a lasciare Napoli ed il Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno portoghese avrebbe dato il suo okay definitivo al trasferimento in Turchia, dove lo starebbe aspettando una delle più importanti e vincenti squadre del paese. Nonostante questo, comunque, sembrerebbe essere piuttosto prematuro parlare di affare fatto, anche perché ci sarebbe una condizione essenziale da rispettare affinché quest’operazione vada in porto, e non è certo che il Napoli la accetti, anche se l’impressione è che oramai il dado sia tratto e che tutto finirà nel migliore dei modi per tutte le parti in causa coinvolte.

C’è il sì di Mario Rui: si chiude a stretto giro

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mario Rui, pronto a lasciare il Napoli in questo calciomercato. Sì, perché in Turchia la sessione chiude nella giornata di domani, con il portoghese che avrebbe finalmente dato il suo consenso al trasferimento nel campionato dove qualche settimana fa è sbarcato anche Victor Osimhen.

È stata una trattativa lunga e complicata, con il giocatore mai realmente convinto della destinazione, ma alla fine Mario Rui ha ascoltato tutte le parti in causa prendendo la decisione migliore per il Napoli e per la sua carriera, anche perché qualora fosse rimasto in azzurro avrebbe passato l’intera stagione rilegato in tribuna, cosa che comunque a lungo andare a avrebbe pesato.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dai colleghi di Fanatik, Mario Rui ha deciso di accertare la corte del Besiktas, dando il suo okay definitivo al trasferimento alle Kara Kartallar nonostante nelle scorse ore ci abbia timidamente provato anche il Galatasaray, che avrebbe sfruttato proprio Osimhen come intermediario per convincere il portoghese a trasferirsi nella parte giallorossa di Istanbul.

Si chiude per la cessione di Mario Rui, ma ad una condizione

Mario Rui è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Besiktas, anche se ci sarebbe una condizione essenziale che il club turco avrebbe imposto al Napoli per far sì che quest’operazione vada in porto.

Stando a Fanatik, infatti, le Kara Kartallar hanno intenzione di ingaggiare il portoghese non pagando alcun indennizzo al Napoli, praticamente da svincolato dunque. Quindi, per cedere il classe ’91 ai turchi bisognerebbe prima effettuare una rescissione contrattuale del contratto attualmente in scadenza nel 2026. Ma in tutto questo cosa ne pensa il club azzurro? Al momento ancora nessuna posizione è stata fatta trapelare dal quartier generale partenopeo, ma l’impressione è che alla fine ci si piegherà alle richieste del Besiktas, anche perché sarebbe controproducente trattenere in rosa un calciatore scontento per almeno metà della stagione.