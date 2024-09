Retroscena McTominay: può lasciare Napoli già nel 2025

E’ arrivato nelle ore finali del calciomercato estivo ed è già considerato da tutti la nuova stella del Napoli di Antonio Conte, ma il futuro di Scott McTominay è da scrivere.

Il Napoli ha investito tanto in questa sessione di mercato perché è arrivato Antonio Conte dopo una stagione deludente e si è cercato da subito di avviare un nuovo progetto rivoluzionando tutto e gettando le basi per il futuro con giocatori di un certo livello ed esperienza internazionale.

Tanti i nomi di livello presi e tra questi spicca uno degli ultimi arrivati, Scott McTominay, il gigante inglese naturalizzato scozzese che ha avuto subito un grande impatto con la piazza di Napoli senza aver ancora mai giocato.

Ma la sua storia parla da se, una carriera intera al Manchester United da leader e pilastro, un centrocampista possente e di qualità con anche il fiuto del gol, uno di quelli tuttofare che ora arriva a Napoli, ma che rischia anche di andare via subito a causa di quello che sta accadendo attorno a McTominay.

Calciomercato: McTominay può lasciare Napoli nel 2025?

Possibile colpo di scena già in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, quando nel 2025 può arrivare una nuova svolta nella carriera di McTominay che ha scelto Napoli in questi mesi e sposato un nuovo progetto.

Il calciatore ha firmato fino al 2028 ed è stato acquistato dal Napoli per 30 milioni di euro circa versati nella casse del Manchester United. In molti hanno fatto sapere di essersi già pentiti da Manchester per questo tipo di operazione, anche perché McTominay ha risposto subito con 2 gol con la Scozia in 2 partite e ora non vede l’ora di ripetersi in maglia azzurra.

Attenzione a quello che può accadere in questa stagione a McTominay, dove Antonio Conte è uno di quegli allenatori che fa aumentare solitamente il valore dei giocatori che allena, è accaduto con Lukaku ai tempi dell’Inter che fu acquistato per una cifra importante e poi venduto anni dopo a oltre 100 milioni.

Il valore di McTominay a Napoli può anche triplicare se dovesse continuare a segnare con continuità anche con la maglia azzurra e a quel punto occhio a ciò che può accadere. Perché potrebbe essere difficile rifiutare folli offerte dalla Premier vicine a 80-90 milioni per il calciatore, ma già dopo un anno potrebbe essere una batosta per i tifosi.

E voi? Cosa fareste nei panni del Napoli se arrivasse un’offerta indecente per McTominay dopo una possibile super stagione del campione scozzese?