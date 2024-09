Motta fa fuori un titolare: il motivo, c’entra il Napoli

“Non guarda in faccia a nessuno” come si suol dire, Thiago Motta, tant’è che rinuncia ad un titolare e gli slitta il suo esordio in Champions League.

Da ricordare che nel week-end ci sarà anche il Napoli, per la settimana complessa che vive la Juventus, prima col PSV in Champions e poi all’Allianz Stadium contro i partenopei.

Una settimana diversa da quella che vive il Napoli di Antonio Conte che, senza coppe, è già col focus legato alla sfida di sabato alle 18, che vuole già dire tanto in chiave scontro diretto, per la lotta che porta al titolo. Nella serata, l’annuncio di Sky Sport, che ha spiegato quali saranno i cambiamenti della Juve, anche in vista del Napoli. Un titolare, dalle scelte, viene fatto fuori.

Fatto fuori un titolare: Thiago Motta cambia la sua Juve

Può cambiare la Juventus di Thiago Motta che, già dalle prime giornate ha messo in mostra che non dipende da nessuno. Tant’è che per valorizzare il proprio gioco, potrebbe mettere in panchina uno di quei calciatori che sembravano essere un punto fermo della sua squadra.

E potrebbe farlo non solo per le rotazioni, perché non è questa quella che cerca Thiago Motta, ma anche per il risultato. Il fine, che giustifica il mezzo, tutto pur di valorizzare il proprio attaccante, Dusan Vlahovic.

Potrebbero non coesistere i due in avanti, tant’è che Thiago Motta non solo per la sfida contro il PSV, ma anche contro il Napoli e per il resto del campionato, potrebbe scegliere di mettere fuori un proprio titolare. Davanti abbondano i calciatori e, uno tra questi – non toccando però Vlahovic – potrebbe essere tagliato fuori.

La scelta di Thiago Motta: l’annuncio di Sky

Secondo quanto riferito dall’emittente satellitare, la Juventus potrebbe presentarsi in Champions League e contro il PSV, senza più Yildiz titolare. Si andrebbe a sedere in panchina, con Vlahovic invece confermato. Nel tridente offensivo potrebbe vedersi, spostato a sinistra, Nico Gonzalez. Stesso calciatore che completerebbe poi il reparto offensivo con l’altro esterno, che va a destra, Timothy Weah.

Come si presenterà la Juve col Napoli? Conte dovrà studiare una situazione

Dovrà studiare una situazione ben precisa, Antonio Conte, applicando la difesa in base a come si presenterà la Juve. Perché la velocità di Nico Gonzalez e di Weah è diversa da quella di Yildiz, calciatore che contro l’Empoli si è un po’ “calpestato i piedi” con Teun Koopmeiners e rischia di far saltare tutto nelle scelte di Thiago Motta. In ogni caso, appunto, da capire chi saranno i calciatori sulle corsie laterali offensive, con Conte che si farà trovare pronto alla doppia ipotesi di formazione, che sarà sciolta solo a ridosso del week-end.