Scoppia il caso, Juve-Napoli a rischio: c’è un problema importante

Non sarà mai una partita come le altre, perché la rivalità tra Juventus e Napoli parte da lontanissimo e la prossima gara di campionato sarà una sfida di incroci sentimentali, storia e tanto altro.

Di sicuro sarà una sfida di vertice in Italia perché si affrontano la seconda del campionato che ospita la prima in classifica Serie A all’Allianz Stadium di Torino, dove ci si aspetta una grandissima e dura partita che può valere tanto per il proseguo della stagione. Subito un test chiave per la Juve di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte, lui che sarà il grande ex di giornata.

Ma attenzione a quello che può accadere per la tanto attesa sfida della 5a giornata di Serie A. Perché ora c’è una grossa preoccupazione per quella che sarà la prossima partita Juventus-Napoli che ora allerta tutti.

Una partita da grosso rischio Juve-Napoli che è anche allo stesso tempo la più attesa del prossimo turno di campionato insieme al Derby Inter-Milan. Ma vedremo come andranno le cose con il passare dei giorni perché adesso potrebbero essere prese delle nuove soluzioni.

Caso Juventus-Napoli, c’è grande preoccupazione

Proprio nei giorni scorsi sono arrivate indicazioni importanti per Juventus-Napoli e ora però può cambiare qualcosa visto ciò che è accaduto nelle ultime ore che mette in grande agitazione le istituzioni dopo il caso scoppiato nell’ultima partita di Cagliari.

Grandi e gravissimi disordini quelli venuti fuori durante Cagliari-Napoli con la partita interrotta per diversi minuti a causa di una guerriglia a distanza tra tifosi ospiti e di casa con lancio di petardi e fumogeni tra i vari settori.

Adesso però a mettere in grande agitazione è la prossima partita, visto che tra i tifosi di Juventus e Napoli non scorre buon sangue e la storia può ripetersi. Per prevenire quanto accaduto nell’ultima partita Cagliari-Napoli allora c’è la possibilità che si possa cambiare la decisione presa in precedenza.

C’era la vendita libera per Juve-Napoli ma ora può cambiare totalmente tutto a causa dei disordini delle ultime ore, con l’Osservatorio che può pensare anche di interrompere tutto e bloccare i biglietti venduti, risarcendo i tifosi e vietando la trasferta ai Residenti in Campania o ai tifosi del Napoli in generale.

A quel punto sarebbe una grave perdita per la squadra di Conte senza i supporter e voi che decisione prendereste per Juve-Napoli? E’ giusto tagliare fuori tutti i tifosi?