“Lukaku opaco e impietoso”, Conte è in ansia: nasce il primo dilemma

Romelu Lukaku è arrivato al Napoli come il salvatore della patria, accolto a braccia aperte da tutti: ma ora nascono già i primi problemi.

L’attaccante belga è stato subito decisivo con Antonio Conte in due partite fondamentali per costruire il giusto umore e un pezzetto di mentalità che serve per il presente e soprattutto per il futuro. Il gruppo ora si è di nuovo compattato, ha iniziato a remare nella stessa direzione con un allenatore a capo che altro non vuole che lavorare sodo e duro e puntare sempre al massimo.

Le difficoltà per il Napoli, però, sono dietro l’angolo e anche in questo periodo positivo ci sono degli scricchiolii che iniziano a far preoccupare i tifosi in vista del futuro.

Napoli in ansia: Lukaku meno lucido

L’impatto di Lukaku con il Napoli è stato sicuramente eccezionale: il belga ha saputo far dimenticare in quattro e quattr’otto la furia offensiva di Victor Osimhen ed è subito diventato l’idolo della piazza azzurra, accolto anche con molto favore per la presenza di Antonio Conte che in passato ha dimostrato di saper sfruttare alla grande le sue qualità e caratteristiche.

L’ultima partita contro la Juventus è stata un po’ complicata per BigRom che non ha saputo incidere ed è stato perennemente bloccato da Gleison Bremer, poi rivelatosi uno dei migliori in campo del match.

Per Lukaku si è accesa già la prima spia d’allarme che ha iniziato a preoccupare sia Conte che tutto l’ambiente Napoli.

Lukaku spento e in difficoltà: svelato il problema

“Con la Juve i numeri sono stati davvero impietosi e Lukaku è apparso opaco“, scrive il Corriere dello Sport analizzando la gara del belga contro i bianconeri e il conseguente momento poco lucido che ne consegue: 0 tiri in porta, 18 tocchi, di cui solo 2 in area di rigore e 9 possessi persi in 72 minuti, sono una parte eloquente della sua prestazione.

Il problema di Lukaku è legato alla condizione fisica. È perfettamente in linea con gli standard che Conte e i preparatori atletici gli avevano chiesto, non è una questione di massa perché si è presentato tirato a lucido sin dal primo giorno di allenamento a Castel Volturno. Ma il ritardo di condizione di Lukaku è palese.

E l’unico modo per arrivare a una condizione accettabile e migliore nel minor tempo possibile è l’utilizzo che Conte vorrà fare di lui. Giovedì contro il Palermo in Coppa Italia riposerà, tirerà il fiato e lavorerà per la delicata partita contro il Monza di domenica sera. Da lì dovrà iniziare un altro percorso per BigRom.

Un aiuto dal calendario: Lukaku può sbloccarsi

Il Napoli aspetta il vero Lukaku e un aiuto importante può arrivare dal calendario. Le prossime partite prima della sosta per le nazionali saranno contro Monza e Como, due gare abbordabili sulla carta e che possono sbloccare definitivamente la mente del belga.

E – ci scuserete per la partentesi – anche i giocatori del fantacalcio lo stanno aspettando tirato a lucido, come si era ben visto contro il Cagliari. Le prossime due partite possono portare grandi bonus e aprire la strada a un futuro ricco di gol e soddisfazioni di ogni genere.