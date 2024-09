Napoli, ADL in tribunale: è colpa del calciomercato

Alcune rose nascondono sempre delle spine ed è quello che è capitato nel fascio scelto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo l’ultima sessione di calciomercato.

Il Napoli è stata una delle regine del mercato estivo che si è appena concluso perché il club di ADL è riuscito a spendere cifre davvero importanti, diventando la seconda ad aver speso di più in tutta Europa anche senza la competizione delle coppe europee e la vendita di Osimhen da oltre 100 milioni che era prevista.

Adesso la situazione sembra complicarsi però perché bisogna anche prendersi il lato negativo di ciò che è accaduto nell’ultima sessione di calciomercato, quando il Napoli ha provato a fare delle uscite e non tutte sono andate per il verso giusto.

La conferma è arrivata in queste ultime ore perché è stato spiegato il motivo del fatto per cui Aurelio De Laurentiis e il Napoli sono stati chiamati in Tribunale. Bisognerà cercare di ottenere ora un possibile accordo tra le parti per evitare il peggio.

Calciomercato Napoli: ADL in Tribunale

Novità importanti per il Napoli che viaggia sulle ali dell’entusiasmo per ciò che è accaduto nelle ultime settimane. Ormai il brutto ko per 3-0 in campionato col Verona è un triste e vecchio ricordo e De Laurentiis sorride per quello che sta facendo in campo la squadra di Conte. Meno per ciò che è accaduto nelle ultime ore fuori.

Si è complicata una situazione per il Napoli visto ciò che è accaduto quando ha provato a vendere alcuni giocatori considerati esuberi che non sono riusciti a trovare una squadra, altri, invece, hanno creato fin troppi problemi.

E’ il caso di Mario Rui che ha rifiutato ogni offerta arrivata e che andava bene anche al Napoli per poter restare e a quel punto è stato messo fuori rosa dalla società. Ora però il giocatore portoghese chiede giustizia e che si possa arrivare ad un risvolto diverso come ha appena ottenuto.

Infatti, come confermato da CalcioNapoli24.it e da Sportitalia che Mario Rui ha fatto causa al Napoli e richiede il reintegro in squadra che sembra aver appena ottenuto.

Attraverso l’AIC (Associazione Italiana Calciatori), Mario Rui ha richiesto al Napoli il reintegro in gruppo e ora il club partenopeo sembra disposto a dare dopo aver cercato anche altre intese.

Infatti, il Napoli con De Laurentiis in persona avrebbe dato l’occasione al giocatore di chiedere una rescissione consensuale del contratto (in scadenza tra due anni), ricevendo però un no secco.