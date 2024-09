Comprano Osimhen: lo stanno convincendo, pagano la clausola

Victor Osimhen potrebbe non mettere mai più piede a Napoli, anche perché presto il suo cartellino potrebbe essere ceduto dal club di Aurelio De Laurentiis.

Quantomeno questa è l’intenzione dopo le notizie trapelate nelle scorse ore. Stando a queste, infatti, la dirigenza sarebbe al lavoro con l’entourage dell’attaccante nigeriano per firmare con la squadra al termine di questa stagione, che lo vede protagonista in Turchia con la maglia del Galatasaray. Molto probabilmente Victor Osimhen potrebbe ambire e preferire altro, ma la società starebbe cercando di convincere l’attaccante sfruttando anche gli importanti mezzi economici a disposizione.

In tutto questo il Napoli da questa situazione può solo guadagnarci, a patto che però venga pagata tutta la (nuova) clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex 9 azzurro, fino all’ultimo centesimo.

Comprano Osimhen nella prossima stagione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, di già visto e considerato che solo qualche settimana fa ne arrivò una abbastanza clamorosa. Oggi il nigeriano segna e vince con la maglia del Galatasaray, che quest’estate ha messo a segno un colpo che rimarrà nella storia del calciomercato turco.

Con il club di Istanbul il nigeriano ha firmato in prestito fino alla fine della stagione, con la possibilità però di andare via a gennaio nel momento in cui dovesse ricevere l’offerta di una grande d’Europa, disposta allo stesso tempo ad accontentare lui e pagare la clausola rescissoria presente all’interno del suo contratto al Napoli. Da adesso a gennaio tante cose cambieranno, tranne la volontà del Galatasaray, apparsa essere piuttosto chiara non solo nelle dichiarazioni del suo vice presidente, ma anche in un’indiscrezione che ha fatto impazzire i tifosi dalla gioia.

Stando infatti a quanto riportato dal noto portale di notizie Fanatik, il Galatasaray vorrebbe trattenere in Turchia Victor Osimhen anche nella prossima stagione. Al momento questo scenario è complicato, considerate anche le ambizioni del calciatore, ma mai dire mai, soprattutto con un club con la potenza economica come quello di Istanbul.

Stanno convincendo Osimhen, ma occhio all’Italia…

Il Galatasaray sogna di firmare Victor Osimhen nella prossima stagione, non solo in prestito ma proprio a titolo definitivo. Stando a quanto riportato poi da Fanatik, la dirigenza turca sarebbe anche già al lavoro con l’entourage del giocatore per convincerlo a restare in Turchia, anche se l’impressione è che o si pagano i 70 milioni della clausola rescissoria al Napoli e si riempie d’oro il nigeriano, o c’è il rischio che il calciatore faccia quanto meno ritorno in Italia.

Se lo scenario turco è complicato, quello italiano un po’ meno, con la Juventus che potrebbe compiere l’ennesimo sgarro ai rivali partenopei acquistando Victor Osimhen. Considerati i precedenti, però, De Laurentiis si è questa voluta tutelato, facendo valere la clausola rescissoria solo per l’estero, quindi ci sarà da trattare.