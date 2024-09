Pallone d’Oro 2024: Ancelotti svela il vincitore

Manca poco per la consegna del Pallone d’Oro 2024 ma ormai ci siamo perché sembra già tutto scritto secondo le ultime indiscrezioni e sarebbe stato svelato il vincitore.

In tanti si sono esposti nelle ultime settimane, ma ora è addirittura a farlo è stato uno dei più grandi allenatori della storia del calcio che ha diversi giocatori suoi protagonisti per la vittoria di questo titolo. Perché arrivano le dichiarazioni di Carlo Ancelotti sulla premiazione del Pallone d’Oro 2024.

Il noto allenatore del Real Madrid, che lo scorso anno è riuscito a fare il doblete ottenendo la vittoria del campionato di Liga e della Champions League ha detto la sua in merito a quello che sarà il Pallone d’Oro 2024 consegnato ad uno dei suoi giocatori. In tanti sono in corsa dopo la scorsa stagione come Carvajal, Kross, Rodrygo, Bellingham e Vinicius Jr. Bisognerà però fare i conti anche con altri campioni del calibro di Rodri e Lautaro Martinez, ma ora non sembrano esserci più dubbi.

Pallone d’Oro 2024: Ancelotti svela chi ha vinto

Secondo le ultime notizie arrivate in questi giorni sarebbe proprio un giocatore del Real Madrid ad aver vinto il Pallone d’Oro di quest’anno, che sarà consegnato come sempre da France Football a Parigi e accadrà il prossimo 28 ottobre.

Adesso ci sono degli aggiornamenti decisivi in merito a quella che sarà la consegna del premio ad un giovane calciatore che sognava fin da piccolo di vivere questo momento. Perché secondo Carlo Ancelotti sarà consegnato proprio ad un suo giocatore del Real Madrid il Pallone d’Oro 2024.

Tanti i campioni in corsa, ma per quello che è accaduto in questa stagione tra club e Nazionali sembra assottigliarsi la scelta con Vinicius Jr in vantaggio su tutti gli altri secondo le ultime notizie per il prossimo Pallone d’Oro. Arriva la conferma ora anche dal suo stesso allenatore Carlo Ancelotti.

Una svolta attesa proprio per le prossime settimane perché secondo Ancelotti Vinicius Jr merita e vincerà il Pallone d’Oro 2024. Ormai manca sempre meno e in tanti aspettano la consegna del premio tanto ambito per un calciatore che è il massimo trofeo a livello individuale da alzare nel mondo del calcio europeo e mondiale.

Secondo voi, invece, chi è che merita il prossimo Pallone d’Oro 2024 dopo quello che hanno fatto vedere i calciatori in questa stagione? Secondo noi Lautaro Martinez per ciò che è riuscito a fare con Inter e Argentina meriterebbe sicuramente una delle prime tre posizioni.