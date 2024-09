Pagano la clausola per Osimhen: il Napoli incassa, si chiude a gennaio

Quale sarà la prossima squadra di Victor Osimhen? Il Napoli è pronto a chiudere a gennaio, per la cessione del nigeriano, ecco tutti i dettagli.

Ci sono delle novità sul futuro di Victor Osimhen. Protagonista con una doppietta in Turchia nel corso dello scorso weekend, anche se i gol fatti non sono serviti al Galatasaray, visto che la gara contro il Kasimpasa è terminata 3-3, il nigeriano si prepara a vivere da protagonista un’altra sessione di mercato.

L’ambientamente di Osimhen con il club di Istanbul prosegue a gonfie vele, con l’attaccante che si sta trovando bene con i nuovi compagni. C’è però un aspetto che tormenta il calciatore, che vorrebbe giocare da protagonista la Champions League.

Ecco perché l’agente è a lavoro per trovare una sistemazione migliore al suo assistito, che ambisce a palcoscenici più importanti.

C’è un retroscena di mercato relativo al futuro di Victor Osimhen: l’attaccante può chiudere definitivamente la sua esperienza al Napoli. Infatti, c’è una clausola che permette al giocatore di andare via dal Galatasaray già a gennaio, per firmare con un altro club.

Svelate anche le cifre di questo affare, che consentirebbe al Napoli di incassaare una cifra importante che potrebbe servire al club per rinforzare la rosa nella prossima sessione di mercato invernale 2025. Un modo, questo, che permetterebbe al club di Aurelio De Laurentiis di poter proseguire la lotta per lo Scudetto e prendere altri giocatori di talento da mettere a disposizione di Conte.

Quanto vale la clausola di Victor Osimhen?

Arrivano indiscrezioni importanti sul futuro di Victor Osimhen, che in questo momento è concentrato sulla sua esperienza in Turchia, al Galatasaray, anche se per il futuro è pronto a vestire la maglia di un’altra big.

L’attaccante, ancora sotto contratto con il Napoli, è pronto a lasciare la Turchia già nel prossimo mercato di gennaio 2025.

Arrivano delle indiscrezioni relative al suo addio, con il Napoli pronto ad incassare i soldi della clausola: ovvero 90 milioni di euro. Questa la cifra dalla cessione del talento nigeriano, che è sempre nel mirino di club di prima fascia come Psg e Chelsea.

Una vera e propria occasione per gli azzurri, che possono monetizzare dall’addio del calciatore e a quel punto rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte con l’arrivo di altri talenti importanti.

Osimhen via a gennaio: spunta la clausola, ecco quanto incassa il Napoli

Al momento della cessione in prestito al Galatasaray di Victor Osimhen, De Laurentiis è riuscito a strappare l’accordo per la clausola. Infatti, come rivelato da Rai Sport, c’è la possibilità che Osimhen possa lasciare la Turchia a gennaio 2025.

In quel caso, il club che vorrà acquistare Osimhen dovrà pagare 90 milioni di euro al Napoli. Una cifra che, in parte, potrebbe finire anche nelle casse del Galatasaray che dovrebbe interrompere il prestito. Se non dovesse arrivare nessuna proposta, a quel punto il prezzo di Victor scenderebbe a 75 milioni che è il valore della clausola estiva 2025.