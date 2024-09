Pastorello al Maradona per un nuovo giocatore: la firma col Napoli

L’agente di Meret e di Lukaku, tra gli altri, si è visto al Diego Armando Maradona non solo per seguire Napoli-Monza.

Affianco al portiere titolare del Napoli che, in questo momento, sta vivendo un momento molto delicato a causa del suo infortunio e che vede i primi momenti di Elia Caprile che, fino a questo momento, ha trovato tre presenze tra i pali azzurri.

Su Meret ci sono questioni legate al rinnovo che spingono Pastorello a vedere il Napoli in più occasioni, ma non del portiere del Napoli e della Nazionale che si parla, bensì di un giovane della Nazionale italiana, che firma il contratto con il Napoli, proprio con l’arrivo di Pastorello al Maradona, per assistere al match vinto dagli azzurri per due reti a zero.

Pastorello in Tribuna: il vero motivo della visita dell’agente

Mentre il Napoli del suo assistito Meret fa festa in campo, l’agente Pastorello ha delle questioni da risolvere con la società azzurra.

Da Radio Kiss Kiss Napoli spiegano quella che è la situazione che vede infatti la firma di un nuovo calciatore che, nella scuderia di Pastorello, firma il suo primo contratto da professionista.

Uno dei migliori giocatori italiani per la Nazionale “minore” dell’Italia, firma infatti il suo contratto col Napoli. Si celerebbe questo, dietro la “presenza” di Pastorello in Tribuna al Diego Armando Maradona, accanto ad Alex Meret.

Pastorello al Maradona con Meret: quando torna Alex

Pastorello era al Maradona non solo per affiancare Meret sugli spalti, bensì per altri motivi legati al calciomercato. In ogni caso, il portiere azzurro, tornerà soltanto alla fine di ottobre, magari non subito e con Elia Caprile ancora a disposizione come portiere titolare di Antonio Conte. Non solo Napoli-Como, anche Empoli e poi Lecce probabilmente, l’assenza di Meret sarà per diverse giornate.

Napoli-Monza, la firma di un nuovo giocatore: c’entra Pastorello

Per Napoli-Monza si è visto l’agente Pastorello in Tribuna, accanto ad uno dei suoi assistiti, Alex Meret. Non solo una visita di cortesia, per seguire da vicino la squadra di uno dei suoi assistiti, bensì per mettere nero su bianco quello che è l’accordo di uno dei suoi giocatori, col Napoli. Si tratta, infatti, del giovane Vincenzo Prisco. A riportare la notizia sul motivo della presenza di Pastorello, è il giornalista Marcello Calvano che ha fatto sapere del perché, della presenza di Pastorello al Maradona. Il talento delle giovanili del Napoli, all’età di 17 anni, diventa ufficialmente un professionista con la firma sul contratto, con Pastorello agente. Chissà che lo stesso calciatore, nel giro della Nazionale giovanile, non possa diventare il futuro del Napoli, club col quale firma il suo primo contratto.