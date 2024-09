Rinnovo Kvaratskhelia, guaio Napoli: non ha preso bene una cosa

Rinnova o non rinnova? Firma o non firma? Resta o non resta? I tifosi del Napoli continuano a strappare petali alle margherite sperando che l’ultimo sia quello positivo riguardo il futuro di Khvicha Kvaratskhelia in azzurro.

Adesso ci sono delle nuove notizie riguardo quella che è la situazione legata all’attaccante georgiano perché ci sono novità sul suo futuro. C’è grande apprensione attorno a quello che ad oggi è la vera star del Napoli di Antonio Conte, perché è rimasto contro ogni pronostico estivo che lo vedevano ormai pronto a diventare un nuovo giocatore del PSG per la ricca offerta formulata dai parigini da 110 milioni di euro e per Kvaratskhelia un super contratto che avevano pronto da 11 milioni a stagione.

Ad oggi a Napoli Kvaratskhelia ha uno stipendio ancora da 1,5 milioni di euro l’anno e per questo motivo c’è bisogno di fare il prima possibile chiarezza sul suo futuro. Il suo contratto è ancora lungo e scadrà tra 3 anni, ma non è da sottovalutare questa situazione che può rendere nervoso il campione georgiano arrivato a Napoli e diventato in pochissimo tempo un vero eroe.

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, la situazione

Arrivano aggiornamenti che riguardano proprio il futuro del giocatore e il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. Perché è direttamente la redazione di Sky Sport a parlare di questo possibile problema che c’è per il campione georgiano.

Come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport ci sarebbe stato un contatto tra il Napoli e l’agente di Kvaratskhelia per cercare di chiudere l’accordo per il rinnovo di contratto.

Gli azzurri hanno avanzato una nuova proposta importante nel mese di luglio che riguarda un ingaggio da 6 milioni all’anno come Lukaku tra parte fissa e bonus.

Firmando questo rinnovo Kvaratskhelia con il Napoli diventerebbe il giocatore più pagato della rosa come Lukaku, ma lui e il suo agente gradirebbero un’offerta superiore per renderlo il più pagato in casa azzurra per quello che ha dimostrato in campo e per Napoli nell’anno dello scudetto e anche per una sorta di riconoscimento dopo essere rimasto quando dall’altra parte c’era un’offerta da 11 milioni l’anno dal PSG.

Decisive saranno le prossime settimane con Sky che svela un contatto tra Kvaratskhelia e il Napoli per trovare l’accordo con i suoi agenti. Il giocatore e il suo agente vorrebbero almeno 8 milioni.