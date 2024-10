Inchiesta ultras, Napoli nei guai: c’è di mezzo la camorra

Clamoroso quello che è uscito fuori nelle ultime ore con l’inchiesta ultras che ora non lascia scampo, perché ci sono di mezzo più club del previsto in Serie A finiti nel mirino.

Proprio nelle ultime ore sono stati registrati degli arresti e ora sono stati sentiti i primi personaggi interrogati e coinvolti in questa scandalosa vicenda che rischia di portare il mondo del calcio italiano ad un nuovo passo falso e un possibile collasso dopo ciò che è stato scoperto. La questione delle minacce ultras ora porta ad un’inchiesta pericolosa per ciò che è venuto fuori.

Occhio adesso a quello che può accadere dopo ciò che è venuto fuori perché adesso bisognerà sicuramente approfondire la vicenda con le autorità competenti che stanno indagando e interrogando tutti i possibili interessati di questo largo giro che può portare a grossi problemi per tutti anche per personaggi noti del mondo del calcio italiano e club di Serie A che sono nei guai.

Inchiesta ultrà, biglietti e altro: c’entra Napoli e la camorra

Ad oggi sono venuti fuori diversi fatti e sono stati 19i leader arrestati degli ultrà di Milan e Inter, ma la situazione è più grave del previsto in Italia visto che ci sono anche altri club di Serie A finiti nel mirino del tifo organizzato.

Proprio nelle ultime ore riguardo all’inchiesta ultras ha raccontato i fatti e analizzato la situazione Il Mattino perché ci sono delle importanti novità che riguarda quello che può accadere da un momento all’altro visto che ci sono delle notizie importanti in merito alla questione biglietti comprati e gestiti dalla criminalità.

Ci sarebbero state delle importati rivelazioni che riguardano proprio questa situazione legata ai biglietti comprati dai romani di fede interista che volevano andare a San Siro così come i centinaia di ticket che sono stati messi a disposizione degli ultras napoletani, che poi li cedevano ai clan camorristici, per dribblare le restrizioni dei club.

Un grosso giro di criminalità e favori che sarebbero partiti da ultras di Inter e Milan che hanno messo sotto scacco le società italiane che rischiano grosso. Adesso ci sono importanti notizie che riguardano Il Mattino sull’inchiesta ultras che si sta portando avanti in queste ore per provare ad uscirne definitivamente una volta e per tutte dai tentacoli del tifo organizzato della curva nord e della curva sud di Inter e Milan che si sono allargati fino a Roma e Napoli.