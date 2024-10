“Kvaratskhelia via da Napoli”, gira una voce assurda: i motivi

Il Napoli si gode il talento di Khvicha Kvaratskhelia ma ora sta nascendo un problema che riguarda il suo atteggiamento.

Il talento georgiano si sta dimostrando uno dei calciatori più validi della rosa di Antonio Conte, confermando quanto di buono e positivo fatto vedere nelle passate stagioni, con miglioramenti costanti dal punto di vista del gioco e della mentalità e anche per la cura dei dettagli durante le partite. Con Conte sta cambiando un po’ il suo mantello tattico e per questo ci sono alcune gare in cui perde un po’ di incisività ma è tutto parte di un percorso lento e lungo che chiede tempo per diventare perfetto.

Kvaratskhelia è l’idolo di Napoli ma ci sono anche alcuni tasti dolenti da dover risolvere e ora sta nascendo un nuovo problema che può diventare pesante.

Napoli, problema Kvaratskhelia: le ultime

Tra Khvicha Kvaratskhelia e Napoli è stato subito amore e con la vittoria dello Scudetto è stata determinata l’importanza del georgiano nella storia del club azzurro. Negli anni vissuti al Napoli ha fatto benissimo nonostante la passata stagione sia stata tremenda sotto tutti i punti di vista per la squadra, che ha terminato il campionato al decimo posto.

Antonio Conte in estate ha voluto fortemente la permanenza di Kvaratskhelia e ha cucito per lui un nuovo abito tattico che ora il georgiano sta indossando ma al quale deve ancora abituarsi bene.

Kvaratskhelia non riesce a incidere in tutte le partite con il Napoli e questo sta creando problemi e malumori tra i tifosi che sono partiti con le critiche.

Tifosi contro Kvaratskhelia: le reazioni dopo il Como

La partita di Kvaratskhelia contro il Como è stata appena sufficiente. Il georgiano non è riuscito a incidere come avrebbe voluto, è parso un po’ stanco e nervoso rispetto al solito, non al 100% della condizione mentale. E come spesso accade Antonio Conte lo ha sostituito negli ultimi 15 minuti, dando spazio a un fenomenale Neres.

A fine partita alcuni tifosi del Napoli si sono schierati contro Kvaratskhelia. Come testimonia un video di calcionapoli24.it, infatti, ci sono alcuni tifosi che chiedono addirittura la cessione di Kvaratskhelia al termine della stagione perché non lo vedono più coinvolto e convinto del progetto Napoli.

“Kvaratskhelia deve andare via dal Napoli“, hanno esclamato alcuni tifosi all’esterno dello stadio, e i motivi sono legati alla questione contrattuale che non è ancora stata risolta.

Rinnovo Kvaratskhelia: c’è ancora distanza

Kvara e il Napoli continueranno insieme? La questione legata al futuro del georgiano inizierà a farsi molto seria dall’inizio del 2025 e può protrarsi fino alla fine della stagione, a meno che nel frattempo De Laurentiis non faccia uno sforzo economico e decida di accontentare le richieste economiche del georgiano per arrivare al rinnovo.

Tra Kvaratskhelia e il Napoli c’è distanza tra domanda e offerta. Kvara e il suo agente chiedono un ingaggio da 8 milioni a stagione, bonus compresi, mentre il Napoli è fermo a quota 6 milioni. Il gioco della corda è già iniziato, sperando non si spezzi….