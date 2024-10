Napoli, caso Neres: resterà ancora in panchina, la verità

La strategia è la via del paradosso. Così, chi è abile, si mostri maldestro; chi è utile, si mostri inutile. Chi è affabile, si mostri scostante; chi è scostante, si mostri affabile. In casa Napoli, invece, Neres si sta mostrando straordinario eppure continua a restare una scelta alternativa per Antonio Conte.

Ci sono delle importanti notizie che riguardano la situazione di David Neres a Napoli perché è stato clamoroso l’impatto del calciatore brasiliano arrivato dal Benfica che ora però sta vivendo una situazione paradossale in maglia azzurra. E’ stato fatto un grosso investimento da parte del Napoli sul ragazzo che è stato voluto fortemente da Antonio Conte che però in questo momento non punta forte su di lui.

Al momento la situazione è complicata considerando che Neres non sta trovando spazio come ci si aspettava, soprattutto per quello che sta dimostrando in campo. Perché l’esterno brasiliano in soli 63 minuti in cui è stato utilizzato in Serie A è stato determinante mettendo a segno 1 gol e 3 assist.

Napoli, il caso Neres continua

Nonostante il grande impatto resta in panchina David Neres che da titolare ha avuto solo l’occasione in Coppa Italia, dove anche lì ha lasciato il segno. Ora tutti si aspettano che possa avere anche l’occasione per giocare da titolare, ma al momento non ci sono notizie in questo senso, anzi.

Continua ad essere protagonista David Neres eppure il giocatore è uno degli unici grandi acquisti arrivati in estate a non essersi ritagliato grande spazio e a continuare ad entrare dalla panchina per pochi minuti.

Secondo le ultime notizie, infatti, il caso Neres continuerà con il giocatore in panchina anche nelle prossime partite di campionato attese. Perché l’idea di Antonio Conte è quella di dare prima di tutto equilibrio alla squadra, cosa che ha trovato in questo momento con Kvaratskhelia da una parte e Neres dall’altra.

Antonio Conte ha spiegato che il vero motivo per cui Neres ancora non sta giocando tanto e con regolarità è perché vuole prima che sia totalmente negli schemi soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, cosa che invece sta facendo in maniera davvero sorprendente Politano che è sempre uno dei migliori.

C’è dietro anche una questione legata alla condizione fisica che Conte spera di andare a migliorare nel giocatore il prima possibile. Vedremo quanto ancora durerà a Napoli il caso Neres.