DAZN, i tifosi del Napoli si scagliano contro ‘Open VAR’: il motivo

Nel corso del consueto appuntamento con il programma “Open VAR” di DAZN, ai tifosi del Napoli non è andata giù una cosa in particolare.

L’ex arbitro Gervasoni ha infatti analizzato nel dettagli tutti gli episodi dubbi del weekend, eccetto uno, che avrebbe potuto cambiare la partita tanto a favore quanto a sfavore della formazione di Antonio Conte. Questo non è passato inosservato agli occhi dei più attenti, che hanno subito notificato la cosa esternando tutto il loro disappunto, rimarcando il fatto che la società sportiva calcio Napoli, e l’ambiente che la circonda, spesso non venga trattata in maniera equa rispetto alla rivali, perché sennò che senso avrebbe un comportamento del genere?

I tifosi del Napoli si scagliano contro ‘Open VAR’, il motivo

Anche ieri sera, come è d’altronde da qualche qualche anno a questa parte, sulla notta piattaforma di DAZN è andato in onda il consueto appuntamento con il programma ‘Open VAR‘, dove esperti del settore, come ad esempio l’ex arbitro Andrea Gervasoni, si riuniscono per analizzare gli episodi più dubbi dell’ultimo weekend di campionato.

La puntata è stata avvincente ed è durata tanto, anche perché è successo di davvero di tutto, soprattutto nell’ultima partita della giornata, quella fra Fiorentina e Milan, dove sono stati fischiati addirittura tre calci di rigore dall’arbitro Pairetto. Ed è proprio su questo che si è fossilizzata l’analisi dei presenti in studio, i tiri dal dischetto, che hanno indirizzato anche la partita di venerdì pomeriggio fra Napoli e Como.

Dopo un primo tempo complicato, infatti, la formazione di Antonio Conte è riuscita a riportare dalla sua la sfida grazie al rigore di Lukaku, fischiato per un fallo di Sergi Roberto su Lobotka. Quello poteva però non essere l’unico episodio della partita, anche perché c’è stato anche un contatto dubbio fra Alberto Moreno e Kvaratskhelia che ha fatto discutere anche in presa diretta. Il fallo dello spagnolo, a dirla tutta, sembrava essere piuttosto netto, eppure Gervasoni non ne ha parlato nel corso di ‘Open VAR‘, facendo andare su tutte le furie gli abbonati partenopei.

L’episodio incriminato: manca un rigore al Napoli

Si è parlato di tutto nel corso di ‘Open VAR‘, eppure del contatto Alberto Moreno-Kvaratkshelia neanche l’ombra. Ed è particolare questa cosa, anche perché, come anticipato, sia in presa diretta che post il contatto (falloso) è sembrato essere piuttosto evidente.

Considerato il fatto che non lo fanno su DAZN, lo facciamo noi di ultimecalcionapoli.it. Cosa è successo nel secondo tempo sul risultato di 1 a 1 durante Napoli-Como? Dopo una bella azione manovrata da destra verso sinistra, la formazione di Antonio Conte è arrivata a rendersi pericolosa col solito Kvaratskhelia. Messosi in proprio, il georgiano ha seminato il panico fra la difesa Lariana, compiendo un’azione simile a quella del gol contro l’Atalanta nel marzo 2023. Il risultato non è stato però lo stesso, visto che la palla invece di insaccarsi in rete è finita sul fondo.

Perché? Semplice, Kvaratskhelia è stato spinto in maniera vistosa da Alberto Moreno, episodio che sarebbe dovuto essere stato punito con un calcio di rigore a favore del Napoli.