Napoli, Conte ribalta tutto: un titolare perde il posto già con l’Empoli

Colpo di scena in casa Napoli perché Antonio Conte è pronto a ribaltare ancora una volta tutto in vista della prossima partita di campionato contro l’Empoli. Arrivano dei segnali molto importanti da Castel Volturno.

Continua ad allenarsi a ritmi elevati il Napoli di Antonio Conte anche durante la sosta delle Nazionali, anzi, soprattutto in questo periodo. Perché chi è rimasto in città sta avendo la possibilità di rimettersi al meglio fisicamente e ci sono delle novità che riguardano il possibile colpo di scena che può esserci già dalla prossima partita di campionato contro l’Empoli.

Occhio al possibile colpo a sorpresa dove Conte ha già cambiato più di una volta in questi primi mesi di Napoli. In 7 giornate di campionato già si sono viste differenti formazioni e moduli di gioco da parte dell’allenatore che sta cercando di trovare sempre la quadra migliore e che possa essere decisiva per coinvolgere tutti per l’intera stagione.

Napoli, Conte cambia ancora con l’Empoli

La prossima partita sarà contro un avversario ostico che vanta tra le migliori difese d’Europa e per questo motivo che Antonio Conte per scardinarla potrebbe ricorrere ad una scelta totalmente a sorpresa. Il Napoli è pronto a cambiare ancora contro l’Empoli.

A Castel Volturno tra i giocatori che sono rimasti a lavorare ci sono Neres e Lukaku tra i nuovi acquisti che devono cercare di rimettersi in piedi al meglio fisicamente per cercare di essere al passo degli altri calciatori del Napoli e la risposta sembra convincente già.

Ci sono stati dei grandi passi in avanti da parte di Neres e Lukaku e per questo motivo che Antonio Conte potrebbe sorprendere dopo questa sosta Nazionali quando si giocherà Empoli-Napoli.

Al momento Neres ha già fatto vedere di essere stato un ottimo giocatore anche e ha giocato pochissimi minuti e ora lo chiedono a gran voce anche i tifosi. Ci sono novità importanti che riguardano proprio la scelta che può fare Conte.

Perché Neres può giocare sia al posto di Politano che di Kvaratskhelia come Conte ha mostrato con alcuni cambi in queste prime partite e occhio che proprio Neres, in grande spolvero con una doppietta nella partitella di questi giorni con la Juve Stabia, non possa prendersi subito una magia da titolare in Empoli-Napoli.

A quel punto è da capire se Conte possa lasciare in panchina Kvaratskhelia (di rientro dagli impegni della Nazionale e un po’ sotto tono nell’ultimo periodo) o Politano per lasciare occasione dal primo minuto a Neres.