Calciomercato Napoli: Simeone al Torino, il vice Lukaku sarà francese

Incredibile svolta per quanto riguarda il mercato del Napoli. Il puzzle si completa con la cessione di Simeone al Torino. Ecco chi prendono al posto dell’argentino.

C’è grande attesa, in casa Napoli, riguardo le prossime partite che diranno tanto sulle ambizioni del club azzurro che in questo momento è al primo posto in Serie A.

Intanto, i dirigenti hanno la possibilità di setacciare il mercato. Ci sono diversi calciatori nel mirino e in attacco l’idea è quella di liberarsi del Cholito Simeone. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, l’attaccante è nel mirino del Torino che avrebbe intenzione di prenderlo a gennaio per sostituire l’infortunato Zapata.

A quel punto, chi può prendere il Napoli come vice Lukaku?

Dopo la sosta, inizierà un altro campionato per il Napoli che dovrà affrontare delle partite importanti che determineranno tanto sulla classifica della squadra di Conte.

Dalle prossime sfide, dunque, arriverà anche un indizio riguardo il mercato che la società dovrà fare a gennaio. Sarà una sessione particolare, che consentirà a Manna di fare anche qualche scommessa.

Una di queste può essere l’ingaggio del francese come vice Lukaku. Infatti, a sorpresa, il calciatore è pronto a sostituire Simeone che può trasferirsi al Torino.

Calciomercato Napoli: quale attaccante vuole prendere Manna?

Il dirigente ha messo nel mirino un giovane talento, che sotto Antonio Conte può esplodere in maniera definitiva e crescere ulteriormente.

Valutazioni in corso da parte di Manna, che sta analizzando questa situazione. Con l’area scouting del Napoli, infatti, osserva con attenzione diversi calciatori di prospettiva che possono arrivare a Napoli.

Fra questi, figura anche il nome del classe 2003 che, ad appena 20 anni, ha già stupito tante società.

Bonny al Napoli per Simeone? Conferme dal giornalista

L’esperto di calciomercato, il giornalista Nicolò Schira, è stato intervistato dalla trasmissione Un Calcio alla Radio – 3° Tempo, in onda su Radio Napoli Centrale.

Nel corso dell’intervento, è stato fatto il punto della situazione anche riguardo alla possibilità dell’arrivo a Napoli di Bonny del Parma. L’attaccante francese, infatti, è un obiettivo dichiarato degli azzurri che hanno avuto la possibilità di seguirlo dal vivo nell’ultimo periodo.

“Bonny piace alla dirigenza azzura. In questo periodo, infatti, i direttori sportivo e i loro scouting vanno in giro per l’Italia e l’Europa per guardare le partite e seguire alcuni giocatori. Di certo, il Napoli ha avuto la possibilità di valutare con attenzione il profilo dell’attaccante del Parma. Attualmente il calciatore è in una fase di analisi, il club non ha ancora deciso anche perché ci sono anche altri calciatori nel mirino”.