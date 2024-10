Napoli, Anguissa in scadenza: firma subito, la scelta

Spesso si dice che morto un Papa, se ne fa un altro e sembra essere quello che è appena accaduto in casa Napoli con l’arrivo di Antonio Conte che ha dato una svolta al progetto azzurro.

Perché il nuovo allenatore potrebbe aver portato entusiasmo, determinazione e voglia differenti dopo un anno davvero deludente sotto tutti i punti di vista per il Napoli che ora ha messo la marcia e sembra non volersi fermare più dopo quello che è accaduto in queste prime settimane.

Ci sarebbero delle nuove notizie positive per il Napoli dove ora tutto sembra andare per il meglio e anche la questione contratti come quella legata a Kvaratskhelia e Meret sembra che si possa risolvere da un momento all’altro. Intanto, non tutti però hanno un lungo contratto ancora e c’è il caso di Anguissa.

Calciomercato Napoli, Anguissa in scadenza: la mossa

Frank Zambo Anguissa è in scadenza di contratto 2025 con il Napoli dopo aver rinnovato nel 2022 l’ultima volta. Adesso per lui ci sono novità davvero importanti che possono riguardare quella che sarà la mossa del club e del giocatore, visto che da gennaio potrebbe già firmare gratis per una nuova squadra per la prossima stagione.

Diversi club si sono fatti avanti per provare a prendere Anguissa dal Napoli in questi anni e ora occhio a quello che può accadere, perché c’è una grande occasione se non dovesse prolungare con il club di De Laurentiis visto che è in scadenza di contratto nel 2025.

Anguissa è uno dei giocatori che Conte ha subito fatto tornare al top della forma dal punto di vista fisico e mentale e ora il club è pronto a puntare in maniera decisiva su di lui. Infatti, ci sono aggiornamenti che riguardano proprio quello che può essere un nuovo contratto per Anguissa con il Napoli.

Ora però si chiarisce la situazione, perché bisogna ricordare che nel contratto attuale di Anguissa col Napoli c’è un’opzione a favore del club per rinnovare fino al 2027 il contratto del giocatore. E’ proprio questa la mossa che pensa di poter fare la società dopo aver visto l’impiego del giocatore in queste prime settimane con Conte alla guida.

Anguissa ha subito fatto impressione a Conte e al Napoli che ora è pronto ad attivare subito l’opzione per rinnovare il contratto del giocatore. E’ questa la mossa decisa dalla società.