Spalletti-Inzaghi, nessun chiarimento: svelata la verità

Si torna a parlare del caso ultras Inter con Simone Inzaghi e Luciano Spalletti protagonisti a distanza di alcune dichiarazioni che avrebbero fatto rumore.

Sono state settimane molto turbolente in Italia dopo quello che è accaduto con il caso ultras che ha messo grande agitazione a tutto l’ambiente, soprattutto quello dell’Inter perché è sulla società nerazzurra che si indaga senza sosta per scoprire sempre di più la verità in merito a quello che è accaduto.

Possibile svolta che può arrivare nelle prossime ore e che riguarda questa vicenda particolare che sta attraversando ora l’Inter e Simone Inzaghi indagato per aver avuto contatto con gli ultras Inter. Perché ora ci sono degli aggiornamenti che possono portare ad una svolta in merito a ciò che è accaduto.

Italia, Spalletti risponde sul chiarimento con Inzaghi

Ci sono delle novità in merito a le notizie uscite fuori nelle ultime ore, perché si è parlato di quello che sarebbe stato un chiarimento tra Inzaghi e Spalletti con una telefonata da parte del ct della Nazionale nei confronti dell’allenatore dell’Inter dopo quelle che sono state le sue dichiarazioni in conferenza in merito alla risposta agli ultras.

“Non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno ti telefona, non lo conosci, non hai mai avuto a che fare con lui, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so riattaccare”.

Queste le parole di Luciano Spalletti sul caso ultras Inter e Simone Inzaghi con le parole del ct della Nazionale che ha poi voluto chiarire nuovamente la situazione ai microfoni di TG1 nelle ultime ore. Infatti, ci sono delle nuove parole di Spalletti che ha smentito un chiarimento con Inzaghi:

“Non ho da chiarire niente a nessuno, ho risposto su come mi comporto io in queste situazioni”.

Adesso il caso ultras continua ad andare avanti dopo che è stato arrestato uno dei capi Marco Ferdico dove sono state scoperte delle intercettazioni che ora coinvolgono anche in maniera seria Simone Inzaghi e l’Inter che è finita nei guai.

Vedremo se Spalletti e Inzaghi torneranno sulla questione nelle prossime ore e che cosa può accadere da un momento all’altro in vista dei prossimi giorni con una replica del tecnico dell’Inter dopo le dichiarazioni del ct della Nazionale di questi giorni.