Offerta choc dall’Arabia, decisione presa per gennaio

Il Napoli di Conte torna a regalare spettacolo in campo e ora è già in testa al campionato dopo appena 7 giornate, ecco che allora si rifanno sotto le grandi offerte per i migliori giocatori.

Il mercato non dorme mai e ora arrivano delle nuove notizie inerenti a quello che può accadere da un momento all’altro in vista del futuro, perché ci sono aggiornamenti che riguardano il giocatore che può cambiare nella prossima sessione di gennaio visto quello che può accadere proprio nelle prossime settimane con una nuova offerta che può arrivare. Spunta fuori anche un retroscena di calciomercato sull’offerta presentata dall’Arabia Saudita.

Il mercato arabo è diventato parte influente del mondo del calcio europeo, perché in tanti campioni e anche giovani calciatori hanno lasciato l’Europa per approdare in Arabia Saudita e alcuni giocatori importanti della Serie A sono andati via in questi anni. Ora c’è anche il Napoli di mezzo e un retroscena in merito a ciò che ha raccontato proprio un procuratore.

Calciomercato Napoli: via per l’Arabia Saudita, la scelta

Ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano il Napoli e quello che è l’offerta da parte dell’Arabia Saudita per uno dei giocatori ritenuti importantissimi oggi per Antonio Conte. Svelato il retroscena di mercato che cambia completamente le cose.

Perché ormai non è più un segreto ed è anche stato confermato che l’Arabia Saudita ha presentato un’offerta importante per Matteo Politano e ora a rivelare tutto è stato direttamente il suo agente Mario Giuffredi.

Il procuratore ha voluto confermare quanto è accaduto negli ultimi mesi, visto che in estate l’Arabia si è presentata alla porta di Politano per provare a comprarlo dal Napoli ma alla fine è stato proprio il giocatore ad aver rifiutato.

E’ proprio l’agente Giuffredi a raccontare in queste ore che sono stati rifiutati tanti soldi da parte di Matteo per restare al Napoli e oggi è uno dei titolari su cui Conte punta davvero tanto.

Inoltre, ci sono aggiornamenti su quello che può accadere in vista di gennaio, perché questo inizio di stagione top da parte di Politano non è passato inosservato e a gennaio potrebbero tornare nuovamente le offerte per lui da parte di diversi club tra cui anche la stessa Arabia Saudita.

Sembra però difficile che dopo aver rifiutato già in estate ed essendo oggi parte del progetto azzurro che possa arrivare l’ok di Politano per lasciare Napoli. Vuole restare ancora in azzurro per il resto della stagione.