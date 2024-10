Napoli, un altro problema per Lukaku: Conte non sa che fare

Torna il campionato, torna la Serie A e torna il Napoli di Antonio Conte che vuole continuare a vincerere e tenere la vetta della classifica.

Il tecnico leccese dovrà sfatare il clamoroso tabù Empoli, club che non ha mai battuto da allenatore in terra toscana. Il suo amico fraterno Roberto D’Aversa sta conducendo una stagione di buonissimo livello e sta portando l’Empoli a uno step successivo e ora è una delle mine vaganti più insidiose di tutto il campionato. Domenica alle 12.30 si prospetta una partita ad alta intensità alla ‘Computer Gross Arena’ e alla fine si capirà se il Napoli sarà uscito indenne anche da questa situazione complicata.

Conte vuole affidarsi ancora una volta a Romelu Lukaku ma spunta un problema di non poco conto che l’allenatore deve provare a gestire nel migliore dei modi.

Napoli, problema Lukaku: cosa succede

Per Romelu Lukaku è tempo di prendersi definitivamente il Napoli sulle spalle e di portarlo al successo. L’attaccante belga sta facendo molto bene in questo inizio di stagione con gli azzurri ma ha ancora tanto lavoro da fare per essere considerato uno dei più forti e incisivi di questa stagione. Non è ancora al 100% della condizione fisica, per sua stessa ammissione e per ammissione di Antonio Conte ma di settimana in settimana ritrova un punto a suo favore.

Contro l’Empoli vuole essere incisivo e decisivo, con gol o assist ma deve fare i conti con una difesa arcigna e difficile da superare.

Secondo le ultime notizie, è spuntato un problema per Lukaku in vista di Empoli: Conte sta provando a risolverlo allenando il belga a Castel Volturno.

Problema Ismajli: per Lukaku sarà un incubo

Romelu Lukaku dovrà affrontare il “muro” Ardian Ismajli. Il calciatore albanese è uno dei difensori migliori di questo inizio di stagione per l’Empoli, è stato capace di annullare Dusan Vlahovic e Castellanos, è stato eccezionale praticamente in tutte le gare disputate fino a ora e ha messo Lukaku nel mirino.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, D’Aversa ha organizzato una difesa strenua e molto fisica per arginare la fisicità straripante di Romelu Lukaku che verrà affidato completamente a Ismajli per provare ad arginarlo.

Sarà un duello di muscoli, di centimetri, di forza pura. L’obiettivo di Ismajli è non subire gol nemmeno stavolta e vuole farlo con una delle sue – e di squadra – prove eccezionali.

Lukaku avvisato: lui vuole segnare e vincere

Romelu Lukaku è stato avvisato: Ismajli vuole bloccarlo definitivamente. Il belga, però, è rimasto a Napoli per continuare ad allenarsi duramente e per puntare a migliorare sempre di più la sua condizione fisica, per offrire a Conte e agli azzurri tutto ciò che ha per sbrigare velocemente la pratica Empoli.

Ismajli è stato avvisato. Uno contro uno, ma non solo. Ci sarà anche un duello tutto georgiano tra Kvaratskhelia e Goglichidze che si sfideranno sulla stessa fascia: toccherà al difensore dell’Empoli riuscire a dare la ricetta a tutti gli altri su come bloccare KK77.