Napoli, accordo per l’addio gratis a gennaio: De Laurentiis si impone

Il calciomercato del Napoli è già iniziato in vista della sessione di gennaio: ci sono alcune mosse già scritte e un possibile addio gratis.

La situazione del Napoli sta iniziando a diventare molto interessante per Antonio Conte e per la società che vuole continuare su questi ritmi. Secondo l’allenatore leccese ci sono ancora alcune cose da aggiustare per rendere la rosa più forte e competitiva e puntare a sognare davvero in grande, in questa stagione e poi in futuro. Ecco perché a gennaio sono previste diverse mosse in entrata e in uscita che possono far sorridere il tecnico e la piazza partenopea.

In questo momento va tutto bene ma ci sono alcune situazioni intricate che il presidente De Laurentniis sta pensando di risolvere in prima persona.

Calciomercato Napoli: scende in campo De Laurentiis

Il Napoli ha bisogno di migliorare e completare la rosa per riuscire a vivere in maniera serena il resto della stagione e per questo motivo ci sono già diverse mosse che Manna sta valutando, tra cessioni e acquisti. De Laurentiis vuole che la squadra sia completa e non si vada oltre la normalità per evitare problemi di bilancio che non appartengono minimamente alla filosofia societaria.

Per questo motivo prima di acquistare nuovi calciatori bisognerà cederne acuni e ci si aspettano introiti importanti, visto la caratura dei calciatori.

Secondo le ultime notizie di mercato, De Laurentiis ha deciso di scendere in campo per sbloccare le trattative più complesse di gennaio.

Addio gratis a gennaio? De Laurentiis si impunta

Non tutti i calciatori sono felici del loro minutaggio a Napoli fino a questo momento e quindi a gennaio si può pensare a qualche addio importante per far spazio in rosa e per permettere anche ai calciatori di trovare maggior spazio e prendersi la scena in altre squadre.

Tra questi c’è Giovanni Simeone, richiestissimo dal Torino che ha perso Duvan Zapata e sta cercando un nuovo attaccante da cui ripartire e con il quale completare la stagione e scrivere un futuro importante. L’argentino sarebbe perfetto per il gioco di Vanoli ma ci sono difficoltà nel trovare l’accordo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il Torino vuole Simeone gratis in prestito con diritto di riscatto. Secco e netto il “no” di De Laurentiis che chiede 15 milioni per il Cholito, può abbassare leggermente le pretese, ma vuole cederlo solo se a titolo definitivo.

Simeone-Torino: affare impossibile

Giovanni Simeone è il desiderio del Torino ma non è un affare possibile al momento. De Laurentiis applica da sempre una sola legge per cedere i suoi calciatori: “Pagare moneta, vedere cammello“.

A gennaio le cose potrebbero cambiare, soprattutto se da Torino Vanoli dovesse chiedere uno sforzo maggiore a Cairo per acquistargli due calciatori e puntare a obiettivi importanti.