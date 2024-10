Conte infastidito dopo Empoli-Napoli: svelato il motivo

Una furia Antonio Conte dopo Empoli-Napoli, gara che ha confermato ancora una volta il primo posto in solitaria della squadra del tecnico leccese.

Momento davvero teso ora questo perché in vista della prossima sosta Nazionali di novembre c’è un filotto di partite per niente male per il Napoli che dovrà affrontare diverse sfide molto importanti. Adesso il club azzurro continua a lavorare e ci saranno Lecce, Milan, Atalanta e Inter in pochissimi giorni per andarsi a confermare ancora una volta in cima alla classifica e con tanti scontri diretti affrontati.

Potrebbe essere questo il momento decisivo della stagione, sicuramente il primo per la squadra di Conte che è impegnata nella lotta per il titolo e che dovrà affrontare un tour de force davvero difficile dove ci saranno in una decina di giorni 3 big match davvero importanti e significative.

Ci sono delle notizie importanti che riguardano il futuro del Napoli che ora si gioca il campionato nelle ultime e decisive partite perché il club vuole affrontare al meglio questa parte di stagione senza dover badare ad altro, ed è questo che non ha accettato Conte dopo l’ultima vittoria contro l’Empoli.

Napoli, Conte infuriato dopo Empoli

Arrivano aggiornamenti dall’edizione di Repubblica in merito a quella che è stata la situazione in questi mesi in casa Napoli. Adesso il club azzurro ha intenzione di lasciarsi alle spalle le critiche e non ascoltarle nemmeno in vista di partite davvero importanti, Conte pronto a fare da scudo ancora.

Vince in ogni modo il Napoli di Conte che mai si sarebbe aspettato i 19 punti messi insieme nelle prime 8 partite di campionato. Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano proprio quello che è accaduto dopo Empoli-Napoli, dove la sua squadra ha avuto delle critiche per gli errori commessi e il modo di giocare, ma l’allenatore non ha permesso tutto ciò.

Conte è il primo a non essere del tutto soddisfatto di quella che è stata la prestazione del suo Napoli contro l’Empoli, soprattutto nel primo tempo, ma rivendica per sé il diritto esclusivo di andare ad analizzare con la squadra dove sono stati commessi errori.

Fa da scudo Antonio Conte sul suo Napoli e si infastidisce se qualcuno tocca la sua squadra, perché il tecnico è pronto a continuare a lavorare duro, migliorare e stupire con i suoi giocatori anche nelle prossime partite di campionato.