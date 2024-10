Esonero in Serie A: la notizia riguarda anche il Napoli

La scelta legata all’esonero, cambia di riflesso il futuro anche del Napoli, per quanto riguarda le vicende in Serie A.

La formazione allenata da Antonio Conte ha da qui in avanti una serie di partite non proprio facilissime, anche se molto passa da Napoli-Lecce, prima di sfidare poi le formazioni che si stanno giocando la Champions League.

Perché prima al Diego Armando Maradona si gioca Napoli-Lecce, poi arriverà il filotto con Milan, Atalanta e le altre. Insomma, un mese duro, ma decisivo per Antonio Conte. Un esonero potrebbe cambiare la preparazione a questo periodo complesso che riguarda gli azzurri, con la Serie A che potrebbe vedere un secondo ribaltone dopo quanto già si era visto con Daniele De Rossi, unico esonero al momento con Ivan Juric sostituto.

Esonero e ribaltone: la vicenda riguarda anche il Napoli di Conte

Dopo Daniele De Rossi, in Serie A, potrebbe consumarsi un secondo esonero. La notizia legata all’allontanamento di Ivan Juric non trova conferme, la Roma – almeno per ora – non richiamerà De Rossi, continuando con il tecnico croato.

Voci su un esonero però sono arrivate proprio nella settimana in cui, lo stesso esonero, potrebbe cambiare le cose per il Napoli.

Nel corso della serata di martedì, stando a quel che riportano da Tuttomercatoweb, il club avrebbe fatto una scelta sull’esonero: per ora il tecnico, che era a rischio licenziamento dopo l’ultimo week-end disastroso in Serie A, ha avuto conferma. Una conferma che permette alla squadra di lavorare con continuità in questa settimana che porta a Napoli-Lecce

Scelta fatta sull’esonero: Conte non vuole distrazioni

E alla fine Gotti, nonostante il risultato con sconfitta in casa contro la Fiorentina, non è stato esonerato. Il Lecce avrebbe scelto di continuare con lui senza esonero, dando la possibilità alla squadra di avere continuità in vista della sfida contro il Napoli, senza cambiare guida tecnica, nei giorni che anticipano la sfida di sabato alle 15. Gli azzurri si aspettano dunque un Lecce “inviperito” per la goleada subita contro la Fiorentina, a caccia di un riscatto, ma il tecnico salentino non abbassa la guardia. Anzi, vuole evitare distrazioni. Gli azzurri infatti, sono consapevoli che si giocherà Inter-Juve praticamente 24 ore dopo. E senza distrarsi dal derby d’Italia, Antonio Conte vuole i tre punti. Poi si penserà al resto.

Preparazione con diversi assenti: chi manca al club

Nel corso del pomeriggio il Lecce, che ha confermato Gotti quindi nella scelta sull’esonero, ha fatto conoscere le condizioni dei suoi 5 possibili assenti in vista di Napoli-Lecce. Per quanto riguarda i salentini, infatti, non si sono allenati con la squadra Berisha, Marchwinski, Burnete e Guilbert, mentre Bonifazi era assente.